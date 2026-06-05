Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Snapshot Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά στην περιοχή Αρώνι Ακρωτηρίου και τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον ώμο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης υπό άγνωστες συνθήκες.

Μία σειρά εργατικών ατυχημάτων έχουν συμβεί στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Κρήτη, όταν εργάτης που εκτελούσε εργασίες πάνω σε σκαλωσιά στην περιοχή Αρώνι Ακρωτηρίου βρέθηκε στο κενό, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και από την πτώση, ο εργαζόμενος υπέστη εξάρθρωση ώμου και τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης σημειώθηκε σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο, όταν νεαρός εργαζόμενος σε κρεοπωλείο τραυματίστηκε βαριά στο χέρι, όταν αυτό εγκλωβίστηκε σε μηχανή κιμά.

Παράλληλα, τη Δευτέρα είχε προηγηθεί εργατικό δυστύχημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, με θύμα έναν 69χρονο εργάτη.

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