Μυτιλήνη: Σοβαρός τραυματισμός εργαζομένου στο λιμάνι - Έσπασε ο κάβος και τον χτύπησε στο πόδι

Ένα δρομολόγιο ρουτίνας λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε σοβαρή τραγωδία στο λιμάνι της Μυτιλήνης κατά τις απογευματινές ώρες, σημαίνοντας συναγερμό στις λιμενικές αρχές και το πλήρωμα.

Λίγα λεπτά πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του επιβατηγού πλοίου, ο 50χρονος εργαζόμενος βρέθηκε στο λάθος σημείο τη στιγμή που ο αριστερός κάβος του πλοίου, πιθανότατα του «Νήσος Ρόδος», έσπασε ξαφνικά λόγω της μεγάλης τάσης. Το σχοινί τον χτύπησε με τρομερή δύναμη στο πόδι, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Όσοι βρίσκονταν κοντά στο σημείο έσπευσαν αμέσως να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, βλέποντας τον άνδρα να σφαδάζει από τους πόνους. Στο σημείο κλήθηκε εσπευσμένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο καβοδέτη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του νησιού με σοβαρά τραύματα στο πόδι, όπου και νοσηλεύεται για την αποκατάσταση της υγείας του.

Καθυστέρηση στον απόπλου και έλεγχος από δύτες

Το ατύχημα προκάλεσε άμεση εμπλοκή στη διαδικασία αναχώρησης του πλοίου, καθώς η λιμενική αρχή διέταξε την προσωρινή απαγόρευση απόπλου. Ήταν απαραίτητο να ολοκληρωθεί ένας εξονυχιστικός έλεγχος στα ύφαλα και την προπέλα από εξειδικευμένο δύτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τμήμα του σπασμένου κάβου είχε εγκλωβιστεί στα μηχανικά μέρη, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.

Το πλοίο παρέμεινε δεμένο στην προβλήτα μέχρι τη στιγμή που ο δύτης ολοκλήρωσε το έργο του και οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως για να ξεκινήσει το ταξίδι του, με το λιμενικό σώμα να διενεργεί την προβλεπόμενη προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης