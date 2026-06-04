Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση ανάσυρσης αυτοκινήτου από το Λιμάνι του Πειραιά

Με το χειρότερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης του αυτοκινήτου που είχε πέσει στην πύλη Ε4 του λιμένα του Πειραιά, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ο οδηγός ταξί.

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση ανάσυρσης Eurokinissi

Το ταξί βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μέσα στη θάλασσα και από τη πρώτη στιγμή βρέθηκαν στελέχη του Λιμενικού σώματος στον Πειραιά για την ανάσυρση του αυτοκινήτου.

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση ανάσυρσης Eurokinissi

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε νεκρός ο οδηγός του ταξί, ενώ το όχημα ανασύρθηκε με επιτυχία από τη θάλασσα.

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση ανάσυρσης Eurokinissi

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση ανάσυρσης Eurokinissi

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