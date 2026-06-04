Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα
Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός του ταξί που κατέληξε εντός του λιμένα του Πειραιά, έπειτα από τις έρευνες δυτών του Λιμενικού
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Με το χειρότερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης του αυτοκινήτου που είχε πέσει στην πύλη Ε4 του λιμένα του Πειραιά, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ο οδηγός ταξί.
Το ταξί βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μέσα στη θάλασσα και από τη πρώτη στιγμή βρέθηκαν στελέχη του Λιμενικού σώματος στον Πειραιά για την ανάσυρση του αυτοκινήτου.
Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε νεκρός ο οδηγός του ταξί, ενώ το όχημα ανασύρθηκε με επιτυχία από τη θάλασσα.
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