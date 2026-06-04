Λιμάνι Πειραιά: Δύσκολο το έργο των δυτών - Άγνωστο αν υπήρχε επιβάτης μέσα στο όχημα

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση ανάσυρσης αυτοκινήτου από το Λιμάνι του Πειραιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά καθώς αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ωστόσο άγνωστο παραμένει αν υπήρχε επιβάτης στο όχημα την ώρα που αυτό κατέληξε στο νερό.

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση ανάσυρσης αυτοκινήτου από το Λιμάνι του Πειραιά Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που έπεσε στη θάλασσα ήταν ταξί, ωστόσο το όχημα δεν το έχει αναζητήσει ακόμα ο οδηγός του. Αυτή την ώρα δύτες του λιμενικού προσπαθούν να ανασύρουν το όχημα σε βάθος περίπου 8-10 μέτρων.

Στιγμιότυπο από την επιχείρηση ανάσυρσης αυτοκινήτου από το Λιμάνι του Πειραιά Eurokinissi

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε για το εάν υπάρχουν επιβαίνοντες στο όχημα. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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