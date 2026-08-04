Τηλεθέαση: Ποιο κανάλι εμπιστεύεται το κοινό για την πρωινή του ενημέρωση;

Συνεχίζεται η καλοκαιρινή μάχη στους πίνακες της Nielsen για τις εκπομπές της πρωινής ζώνης. Μπορεί οι παρουσιαστές να βρίσκονται σε άδεια και πολλά από τα μαγκαζίνο να έχουν ρίξει αυλαία, όμως η ενημέρωση πρωταγωνιστεί και τους θερινούς μήνες με άξιους «αντικαταστάτες» να αναλαμβάνουν τα ηνία. Ποιο κανάλι κερδίζει, όμως, την εμπιστοσύνη του κόσμου;

Χθες Δευτέρα, η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» συγκέντρωσε 13,6% στο σύνολο και 15,8% στο δυναμικό κοινό. Η «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 18,2% στο σύνολο και 12,7% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN κράτησε παρέα στο 19% του συνόλου και στο 9,1% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του Φαλήρου, το «On Line» κράτησε παρέα στο 13,1% του συνόλου και στο 11,4% των τηλεθεατών 18-54. Για το «Καλοκαίρι μαζί» στον ΑΝΤ1 τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 7,3% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «10 Παντού» του OPEN έκανε 13,9% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης