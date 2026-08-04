Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούζ - Αγνοείται μέλος του πληρώματος

Snapshot Το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Κασάμπ.

Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου.

Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται μετά το περιστατικό.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Λιβερίας και το τελευταίο σήμα του καταγράφηκε στον κόλπο του Ομάν. Snapshot powered by AI

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, πρόκειται για το Minoan Pioneer.

Το φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer χτυπήθηκε 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Κασάμπ στις 22:00 το βράδυ τοπική ώρα τη Δευτέρα (3/8). Το φορτηγό δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο, ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται.

Το Minoan Pioneer έπλεε με σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με το Marine Traffic, το τελευταίο του σήμερα εκπέμφθηκε πριν από περίπου 18 ώρες στον κόλπο του Ομάν.

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