Οι κωμωδίες της χρονιάς και τα πρόσωπα έκπληξη

Snapshot Οι κωμωδίες αναμένεται να έχουν σημαντική παρουσία στη νέα τηλεοπτική σεζόν, μετά από χρόνια κυριαρχίας των δραμάτων και σίριαλ εποχής.

Το «Σόι σου» επιστρέφει στον ALPHA με καινούργια επεισόδια, ενώ ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» φέρνει την Κόρα Καρβούνη σε ρόλο που θα δημιουργήσει ανατροπές.

Η αστυνομική κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό» επιστρέφει με τη Μαρία Κίτσου σε κωμικό ρόλο και νέες περιπέτειες για τις μοναχές.

Το MEGA παρουσιάζει τη νέα σειρά «Κάμπινγκ», που συνδυάζει κωμωδία με θέματα φιλίας και αποδοχής, με πρωταγωνιστές Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Βίκυ Σταυροπούλου.

Το STAR συνεχίζει τις επιτυχημένες σειρές «Φαντάσματα» και «IQ 160», ενώ η ΕΡΤ προβάλλει την κωμωδία «Κουτσουπιές» με θέμα τη συνύπαρξη κατοίκων πόλης και χωριού. Snapshot powered by AI

Φουλ της μυθοπλασίας θα είναι το πρόγραμμα των καναλιών τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Ενδιαφέρον, όμως, έχει ότι τα στελέχη επενδύουν ιδιαίτερα στις κωμωδίες μετά από πολλά έτη, όπου τα σίριαλ εποχής και τα δράματα «παρέσυραν» τα πάντα στο πέρασμά τους.

Σίγουρα, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η σαρωτική επιτυχία της σειράς «Το σόι σου», αλλά και τα υψηλά ποσοστά των παραγωγών «Τα Φαντάσματα» και «Μπαμπά σ’αγαπώ». Και οι τρεις προαναφερθείσες έχουν πάρει το πράσινο φως για τη νέα σεζόν με πολλές εκπλήξεις.

Χαρακτηριστικά, στον ALPHA, το «Σόι σου» επιστρέφει με ολοκαίνουργια επεισόδια, δίνοντας ξανά ζωή στις ξεκαρδιστικές ιστορίες των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων. Οι αγαπημένοι χαρακτήρες θα συνεχίσουν να μαλώνουν, να αγαπιούνται, να παρεξηγούνται και να μπλέκουν σε απίθανες οικογενειακές περιπέτειες, με τα οικογενειακά τραπέζια, τις απρόσμενες επισκέψεις και τις γνωστές «συνομωσίες» να αποτελούν ξανά βασικά στοιχεία της πλοκής. Παράλληλα, ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ' αγαπώ» ετοιμάζεται να επιστρέψει με ακόμη περισσότερες δόσεις χιούμορ και συγκίνησης. Μία νέα άφιξη, μάλιστα, προκαλεί αίσθηση. Η ταλαντούχα Κόρα Καρβούνη, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές σε δραματικούς ρόλους, εντάσσεται στο καστ της σειράς. Θα υποδυθεί την Ερμιόνη, την ξαδέλφη της Βιργινίας που είχε βάλει το αρχικό κεφάλαιο για να δημιουργηθεί το νηπιαγωγείο «Τα Έξυπνα Δελφινάκια». Η Ερμιόνη έρχεται αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα θεωρεί ότι της ανήκουν. Με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο στόχο να πάρει το νηπιαγωγείο από τη Βιργινία, η παρουσία της θα φέρει ανατροπές, θα δημιουργήσει νέες συγκρούσεις και θα δοκιμάσει τις ισορροπίες που μέχρι σήμερα έμοιαζαν δεδομένες.

Στο ίδιο κανάλι επιστρέφει και η ιδιαίτερη αστυνομική κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό», η οποία είχε αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό για τον πρωτότυπο συνδυασμό μυστηρίου και χιούμορ. Εκεί που οι αγαπημένες μας μοναχές πιστεύουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τις περιπέτειες και ετοιμάζονται για το νέο τους μοναστήρι, ένας ελεύθερος σκοπευτής παραμονεύει στις σκιές, έτοιμος να χαλάσει τα σχέδιά τους! Η αστυνομία αναλαμβάνει δράση, φυγαδεύει τις μοναχές σε μια μονή στην Καρδίτσα και ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι του δολοφόνου. Οι αγαπημένες μας αδελφές παίρνουν ανάσα και είναι έτοιμες να αφοσιωθούν ξανά, με ταπεινότητα και αυταπάρνηση, στο πνευματικό τους έργο. Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο… ή μάλλον, χωρίς τη νέα τους ηγουμένη. Τα πράγματα στο μοναστήρι της Οσίας Υπομονής φαίνεται να είναι πολύ περίεργα και προσπαθούν πεισματικά να βρουν τι μπορεί να κρύβουν οι νέες τους αδελφές ενώ παράλληλα πασχίζουν να παραμείνουν στο μονοπάτι της μοναστικής ζωής τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δολοφόνος μοιάζει να ξεγλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη τους, φέρνοντας τις πιο ξεκαρδιστικές και επικίνδυνες ανατροπές. Η μεγάλη έκπληξη είναι η Μαρία Κίτσου, η οποία έρχεται με κωμικό ρόλο να αποδείξει ότι μπορεί να απογειώσει κάθε σκηνή.

https://www.instagram.com/p/DaxfDJbEmty/

Το MEGA επενδύει σε μια ολοκαίνουργια κωμωδία με τίτλο «Κάμπινγκ», η οποία φιλοδοξεί να ξεχωρίσει από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες προβολής της. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης, ένας ήσυχος και τυπικός λογιστής, ο οποίος αποφασίζει να ανατρέψει ολοκληρωτικά τη ζωή του. Παίρνει μαζί του μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και τα παιδιά του και καταφεύγει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος», όπου γνωρίζει τον ιδιόρρυθμο και εκκεντρικό διευθυντή Σοφοκλή. Η συνύπαρξη δύο ανθρώπων με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής δημιουργεί μια σειρά από απρόβλεπτες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ πίσω από το χιούμορ αναδεικνύονται έννοιες όπως η φιλία, η αποδοχή, η αγάπη και η δικαιοσύνη. Με πρωταγωνιστές τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, αλλά και το σενάριο των Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου, η νέα σειρά αποτελεί μία από τις πιο δυνατές προσθήκες της σεζόν.

Το STAR συνεχίζει επίσης να επενδύει στην κωμωδία, διατηρώντας στο πρόγραμμά του δύο από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του. Τα «Φαντάσματα» επιστρέφουν με δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο! Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων. Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις. Παράλληλα, το «IQ 160» κάνει come back για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, αποδεικνύοντας πως αποτελεί πλέον μία από τις πιο σταθερές αξίες της ελληνικής μυθοπλασίας. Η σχέση του Αργύρη Καλατζή (Νίκος Κουρής) και της Πηνελόπης (Σμαράγδα Καρύδη) δοκιμάζεται όσο ποτέ, καθώς η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει τέσσερα παιδιά, ένα νεογέννητο μωρό και φυσικά νέες αστυνομικές υποθέσεις που απαιτούν λύση. Η σειρά συνεχίζει να ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στην αστυνομική δράση, την οικογενειακή καθημερινότητα και την κωμωδία, διατηρώντας τον γρήγορο ρυθμό και τις απολαυστικές ατάκες που την καθιέρωσαν.

Η ΕΡΤ συστήνει τις «Κουτσουπιές», μια κωμωδία που μεταφέρει τη δράση σε ένα μικρό ορεινό χωριό. Όταν οι κάτοικοι βλέπουν τον τόπο τους να ερημώνει, αποφασίζουν να προσελκύσουν νέους κατοίκους από την Αθήνα προσφέροντας δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η συνύπαρξη ανθρώπων της πόλης με τους παραδοσιακούς κατοίκους του χωριού δημιουργεί αμέτρητες κωμικές συγκρούσεις, παρεξηγήσεις, έρωτες και απρόσμενες συμμαχίες, ενώ μέσα από το χιούμορ αναδεικνύονται ζητήματα συνύπαρξης, διαφορετικότητας και κοινωνικής αποδοχής. Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή, κρατούν τους βασικούς ρόλους.

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