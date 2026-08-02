Καιρός: Στα επτά μποφορ σήμερα οι άνεμοι - Πώς θα κυλήσει η ημέρα

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Στα επτά μποφορ σήμερα οι άνεμοι - Πώς θα κυλήσει η ημέρα
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την ΕΜΥ.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.
  • Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς, με τοπικές διαφοροποιήσεις.
  • Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς με ανέμους βόρειους 4 με 6 μποφόρ και τοπικά μέχρι 7 το πρωί.
  • Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
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Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα Κυριακή η ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς κελσίου με την μέγιστη στα ανατολικά και βόρεια του νομού να είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τους ανέμους να πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά και τα βόρεια 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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