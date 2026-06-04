Λιμάνι Πειραιά: «Πάτησε γκάζι και κατέληξε στη θάλασσα» – Η περιγραφή μάρτυρα για την πτώση του ταξί

Snapshot Ταξί κατέληξε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, με τον οδηγό να ανασύρεται νεκρός.

Ο οδηγός είχε παρκάρει κοντά στο σημείο και καθόταν μέσα στο όχημα για περίπου 45 λεπτά πριν από το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός έβαλε ζώνη, πάτησε γκάζι και έπεσε στο νερό στην πύλη Ε4.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή Λιμενικού, υποβρυχίων αποστολών και γερανοφόρου οχήματος.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Πέμπτης (04/06), όταν ταξί κατέληξε στη θάλασσα και ο οδηγός του ανασύρθηκε νεκρός.

Μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή του τραγικού συμβάντος, ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε παρκάρει το ταξί για περίπου 40 – 50 λεπτά κοντά στο σημείο και καθόταν μέσα στο όχημα.

Κάποια στιγμή, τον πλησίασε κάποιος για να του μιλήσει και ο οδηγός του ταξί φέρεται να έβαλε τη ζώνη του, να ανέπτυξε ταχύτητα και να κατέληξε στη θάλασσα, σύμφωνα με μαρτυρία στον ΣΚΑΪ.

Το όχημα έπεσε στο νερό στην πύλη Ε4.

Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος, περιπολικού σκάφους και κλιμακίου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ενώ, χρησιμοποιήθηκε και γερανοφόρο όχημα για την ανέλκυση του αυτοκινήτου από μεγάλο βάθος.

Οι δύτες εντόπισαν τον οδηγό εγκλωβισμένο μέσα στο όχημα και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα.

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