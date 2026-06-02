Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 70χρονος σε εργατικό δυστύχημα

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 70χρονος αλλοδαπός, ο οποίος τραυματίστηκε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιχείρηση, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου δυστυχώς το πρωί της Τρίτης κατέληξε.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων, που μεταξύ άλλων αναφέρει:



«Το ποτήρι γέμισε, η οργή ξεχείλισε



Άλλος ένας συνάδελφος μας ξεκίνησε το πρωί για το μεροκάματο για να δει πως θα ζήσει αυτός και η οικογένεια του στο ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας και αντί να γυρίσει σπίτι του σήμερα να είναι από χθες στην ΜΕΘ και να καταλήξει σήμερα το πρωί.

(...)

Αυτή είναι η εξέλιξη που ευαγγελίζονται όλοι. Ένας άνθρωπος 69 χρονών να δουλεύει μέχρι το απόγευμα για να συμπληρώσει το εισόδημα του!! Μετά θα λένε φταίει η τύχη και η κακιά ώρα!

Η ανάπτυξη τους τσακίζει ζωές μας

(...)

Έχει τεράστιές ευθύνες η Κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν κάνει σμπαράλια όλα τα δικαιώματα των εργατών στο όνομα της κερδοφορίας των μεγαλοκαρχαριών.

Ευχόμαστε στην οικογένεια τα θερμά μας συλλυπητήρια

Απαιτούμε:

Να μοιραστούν τα υπέρ αγνώστων ένσημα για να βγουν στην σύνταξη οι μεγάλοι συνάδελφοι μας

Στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να μπορεί να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους

Όχι άλλο στους ανασφάλιστους εργάτες στον κλάδο μας

Όλοι στην κλαδική απεργία στις 24/6

Όχι άλλο αίμα εργατών»

Διαβάστε επίσης