Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.
  • Η παραίτηση της Αχτσιόγλου οφείλεται σε διαφωνίες με τη στρατηγική της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς και την έμφαση στην ιδεολογική ταυτότητα αντί στην οικοδόμηση ευρύτερου αριστερού πόλου.
  • Η κοινωνική κατάσταση της χώρας χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος ζωής, απορρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, στεγαστική κρίση και υπονόμευση του κράτους δικαίου, όπως επισημαίνει η Αχτσιόγλου.
  • Παρά την παραίτησή της από βουλεύτρια, η Αχτσιόγλου δηλώνει ότι παραμένει ενεργή στην πολιτική και θα συνεχίσει να συμμετέχει στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.
  • Την έδρα που άφησε η Αχτσιόγλου καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Δραγασάκης.
Snapshot powered by AI

Ξεχωριστή γραμμή από εκείνη των συναδέλφων της ακολούθησε τελικά η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία αποφάσισε να μην ανεξαρτητοποιηθεί από την ΚΟ αλλά να παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα.

Συγκεκριμένα, μετά τη δημοσιοποίση του κειμένου αποχώρησης των 150 στελεχών της ΝΕΑΡ, την οποία συνυπέγραφαν και επτά βουλευτές, στο προεδρείο της Βουλής έφτασαν τελικά έξι επιστολές ανεξαρτητοποίησης και μία, της Έφης Αχτσιόγλου, επιστολή παραίτησης.

Η ίδια σε εκτενή δήλωσή της τονίζει ότι «λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική. Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης».

Μάλιστα, σε μια φράση που δίνει σαφές στίγμα ότι συνεχίζει την πορεία της προς την κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοε ότι «παραιτούμαι από βουλεύτρια, δεν παραιτούμαι όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε η παρουσία μου στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που έρχονται να ενισχύσει τη φωνή όσων μέχρι σήμερα είναι αόρατοι για την πολιτική εξουσία και να εμπνεύσει την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή».

Σημειώνεται ότι την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου καταλαμβάνει, εφόσον την αποδεχτεί, ο Γιάννης Δραγασάκης, ενώ επόμενος επιλαχών είναι ο Δημήτρης Βίτσας.

Ολόκληρη η δήλωση Αχτσιόγλου:

«Η κοινωνική κατάσταση στη χώρα, μετά από σχεδόν επτά χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς, είναι κυριολεκτικά εκρηκτική. Το δυσβάσταχτο κόστος ζωής, οι απορρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, η στεγαστική κρίση, η απαξίωση του κοινωνικού κράτους, η υπονόμευση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, η σύμπραξη με το γενοκτόνο καθεστώς του Ισραήλ είναι μόνο κάποιοι τίτλοι. Τίτλοι πίσω από τους οποίους, όμως, βρίσκεται η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάτι σήμερα; Μπορούν να εφαρμοστούν πολιτικές που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολλών; Που θα τους κάνουν να νιώθουν ότι έχει νόημα να μένουν σ’ αυτόν τον τόπο; Θα αποκαταστήσουν το βαθιά πληγωμένο αίσθημα δικαιοσύνης; Αυτά τα ερωτήματα λαμβάνουν πια χαρακτήρα επείγοντος. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι η λογική της αυτάρκειας και της ιδεολογικής καθαρότητας δεν υπηρετεί σήμερα τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που μοχθούν. Η πολιτική αλλαγή είναι ένα γνήσιο λαϊκό αίτημα. Και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το υποτιμήσει.

Έχω από καιρό εκφράσει τη διαφωνία μου με τη στρατηγική απόφαση της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας, παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Ενός πόλου που θα είναι πλήρως αντιπαραθετικός στις πολιτικές της δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα θα έχει προοπτική νίκης και διακυβέρνησης, προς όφελος των εργαζομένων, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, των νέων.

Με αυτά τα δεδομένα, λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική. Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης.

Παραιτούμαι από βουλεύτρια, δεν παραιτούμαι όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε η παρουσία μου στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που έρχονται να ενισχύσει τη φωνή όσων μέχρι σήμερα είναι αόρατοι για την πολιτική εξουσία και να εμπνεύσει την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής στο Χόλιγουντ: Ο Κλιντ Ίστγουντ αποσύρεται από τον κινηματογράφο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

12:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό - Όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας

12:35WHAT THE FACT

Βραζιλία: Η στιγμή που ανυποψίαστη γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο στη μέση πεζοδρομίου - Βίντεο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες λόγω λειψυδρίας το νησί

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή διάσημη Μεξικανή influencer σε ηλικία μόλις 30 ετών – «Όσα είχα μού ξεγλιστρούν»

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Μαΐου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Ανάλυση Θοδωρή Κολυδά: Σχεδόν άνυδρη η Αττική και μέρος του Αιγαίου τον Μάιο

12:18ΑΠΟΨΕΙΣ

Όλοι κοιτούν το Ιράν - Ο στόχος είναι η Κίνα

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα «κόλαση» στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις - Ο Ζελένσκι κάνει έκκληση στον Τραμπ να στείλει πυραύλους

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ - Κρατά αρκετούς ομήρους

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΕΑΡ: Η αποχώρηση των στελεχών συνδέεται άμεσα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

11:51LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, η μητέρα μου έκανε 3 δουλειές για να με μεγαλώσει»

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: 7,2 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για 549 εργαστήρια πληροφορικής σε σχολεία

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία - Πέμπτο θύμα φέτος η Σίλια - Πάνω από 6.500 καταγγελίες, 3.850 συλλήψεις κι εκατοντάδες προφυλακίσεις

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο στόχαστρο τα second hand καταστήματα - Τι καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρατούμενος αλβανικής καταγωγής απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού στις 9 το πρωί!

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με Αχτσιόλγου: Παραιτείται από βουλευτής, πρώτος επιλαχών ο Δραγασάκης

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση της τηγανητής πατάτας «χτυπάει» το Βέλγιο: Πέντε εκατ. τόνοι περισσεύουν στην Ευρώπη

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κινητά τηλέφωνα: Σε αυτά τα δωμάτια του σπιτιού θα τα «απαγορεύσει» η Σουηδία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια οδός: Νεκρός 47χρονος σε τροχαίο - Φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο στο τιμόνι

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

11:34LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τι τηλεθέαση έκανε η Λένα Φλυτζάνη στο πρώτο της κεντρικό δελτίο

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

11:28ΥΓΕΙΑ

Τα GLP-1 φάρμακα επιβραδύνουν 4 καρκίνους – Τι έδειξε νέα έρευνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ