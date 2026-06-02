Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο

Αποτροπιασμό προκαλεί περιστατικό με 20χρονη φοιτήτρια που έχασε τη ζωή της σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με φρικτούς πόνους στο στομάχι, λόγω αδιαφορίας του ιατρικού προσωπικού.

Η 20χρονη Libby Instone διαγνώστηκε με γαστρεντερίτιδα κατά τη διάρκεια τριών επισκέψεών της σε κέντρο επείγουσας φροντίδας μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 24 ωρών. Η φοιτήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ υπέφερε από εμετούς επί ημέρες, αφού είχε επιστρέψει από ταξίδι στο Λονδίνο με τον φίλο της στις 16 Αυγούστου 2023.

Στην έρευνα ακούστηκε ότι δύο ημέρες αργότερα επισκέφθηκε το Κέντρο Επείγουσας Φροντίδας (UCC) του Νοσοκομείου North Tees, όπου της χορηγήθηκαν αντιεμετικά φάρμακα, χωρίς όμως να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση.

Η 20χρονη Libby Instone

Η Libby πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι, όμως η οικογένειά της, μεταξύ των οποίων και η μητέρα της, Susan, την οδήγησε ξανά στο κέντρο το ίδιο βράδυ. Εκεί ένας γιατρός εκτίμησε ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα.

Η νεαρή φοιτήτρια στάλθηκε και πάλι στο σπίτι. Ωστόσο, οι γονείς της την επέστρεψαν στο κέντρο στις 2:30 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, καθώς ήταν «εντελώς εξαντλημένη και πολύ αδύναμη», σύμφωνα με τη μητέρα της.

Η Libby εισήχθη σε θάλαμο εκείνο το βράδυ και την επόμενη ημέρα οι γονείς της την επισκέφθηκαν, υποστηρίζοντας όμως ότι το προσωπικό ήταν απασχολημένο παρακολουθώντας στην τηλεόραση τον αγώνα των «Lionesses» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Η Αγγλία αντιμετώπιζε την Ισπανία στον τελικό.

Η Susan δήλωσε ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν ήδη περιμένει περίπου εννέα ώρες μέχρι να εξεταστεί η κόρη της.

Στη συνέχεια, μια νοσηλεύτρια της χορήγησε ορό, ενώ της δόθηκαν παυσίπονα και αντιεμετικά φάρμακα.

Αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τη μητέρα της, η Libby πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι. Ωστόσο, η κατάστασή της παρέμενε τόσο άσχημη ώστε χρειάστηκε να τη μεταφέρουν σηκωτή πίσω στο κρεβάτι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ακούστηκε επίσης ότι η μητέρα της προσπάθησε να της δώσει να φάει ντοματόσουπα, αλλά εκείνη δεν κατάφερε να την καταναλώσει.

Η Susan κατέθεσε: «Μου είπε ότι φοβόταν και με ρώτησε αν επρόκειτο να πεθάνει. Γέλασα και της είπα να μην λέει ανοησίες.»

Λίγα λεπτά αργότερα, η Libby κατέρρευσε και διασώστες του ΕΚΑΒ τη μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τραγικά, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί και πέθανε εξαιτίας απόφραξης του εντέρου που διέκοψε την αιμάτωση του οργάνου.

«Θεωρούσαμε ότι μας έκανε να χάσουμε τον χρόνο μας»

Η κ. Instone δήλωσε: «Μια γυναίκα μέλος του προσωπικού με πλησίασε και μου είπε ότι απλώς θεωρούσαν τη Libby ένα άτομο που τους έκανε να χάνουν τον χρόνο τους. Ήταν νοσηλεύτρια. Μόλις είχαμε χάσει τη Libby και δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε».

Τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό της, η κ. Instone ανέφερε ότι η οικογένεια ενημερώθηκε από το νοσοκομείο πως η Libby δεν θα μπορούσε να είχε σωθεί, ενώ την αλήθεια την έμαθαν μόλις έξι μήνες αργότερα.

Η Susan είπε: «Οι τελευταίες ημέρες της ζωής της κόρης μου ήταν φρικτές.

Η Libby υπέφερε αδιάκοπα από τρομερούς πόνους και ήταν τρομοκρατημένη.

Πήγαμε στο νοσοκομείο έχοντας εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που πιστεύαμε ότι θα τη φρόντιζαν, όμως η Libby εγκαταλείφθηκε από γιατρούς που είχαν καθήκον να την περιθάλψουν. «Την αντιμετώπισαν σαν ενόχληση, σαν κάποιον που τους έκανε να χάνουν τον χρόνο τους, και δεν της έδειξαν ποτέ ίχνος συμπόνιας».

Ανεξάρτητος ιατρικός πραγματογνώμονας διαπίστωσε ότι η Libby δεν είχε καταφέρει να ενεργηθεί για αρκετές ημέρες, στοιχείο που θα έπρεπε να είχε κινήσει υποψίες στους γιατρούς ότι δεν επρόκειτο για γαστρεντερίτιδα, καθώς ένα από τα συνήθη συμπτώματά της είναι η διάρροια.

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χάθηκαν πολλαπλές ευκαιρίες να υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο της κοιλιακής χώρας και ότι μια χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει επιτυχώς την απόφραξη του εντέρου της.

Ο δρ Michael Stewart, επικεφαλής ιατρικός διευθυντής των νοσοκομειακών ιδρυμάτων North Tees and Hartlepool και South Tees του NHS, δήλωσε κατά την έρευνα:

«Ζήτησα μια ανεπιφύλακτη και ειλικρινή συγγνώμη για τις χαμένες ευκαιρίες στη φροντίδα της Libby».

Πρόσθεσε ότι υπήρξε «ένας βαθμός επιβεβαιωτικής προκατάληψης» ως προς την αμετάβλητη διάγνωση της γαστρεντερίτιδας.

Μετά την ετυμηγορία του ιατροδικαστή, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε αμέλεια, οι γονείς της Libby, Susan και Ian, καθώς και τα αδέλφια της, Joe και Alfie, εξέδωσαν συγκινητική ανακοίνωση στη μνήμη της.

Όπως ανέφεραν: «Η πανέμορφη Libby μας ήταν αγαπητή σε όλους όσοι τη γνώριζαν, όμως μας στερήθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο εξαιτίας των αποτυχιών εκείνων που υποτίθεται ότι θα τη φρόντιζαν. Γιατί οι γιατροί δεν την εξέτασαν; Γιατί δεν την πίστεψαν όταν υπέφερε από αφόρητους πόνους; Γιατί ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τη σώσουν, όταν πλέον γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί;»

