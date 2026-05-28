Φρίκη στη Γαλλία: «Προσπάθησε να με στραγγαλίσει στον ύπνο μου» - Ο τρόμος που έζησε η Λετίσια

Snapshot Ο Γκιγιόμ Μπουτσί καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για βιασμό, βασανιστήρια και εκπόρνευση της πρώην συντρόφου του, Λετίσια Ρ., από το 2015 έως το 2022.

Η Λετίσια κατέθεσε ότι υπέστη ψυχολογικό έλεγχο, βία και αναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με σχεδόν 500 άνδρες, πολλούς από τους οποίους γνώριζε επανειλημμένα.

Η κακοποίηση περιελάμβανε σωματικό πόνο, βασανιστήρια, κτηνοβασία και απειλές για τη ζωή της, οδηγώντας την σε σημαντικές αναπηρίες και ψυχιατρική βοήθεια.

Η Λετίσια έχασε την ανεξαρτησία της, εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να ζει με συνεχή φόβο για τη ζωή της και τη διαρροή προσωπικών στοιχείων.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν για τη βίαιη και αυταρχική συμπεριφορά του Μπουτσί, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι πράξεις ήταν συναινετικά σαδομαζοχιστικά παιχνίδια.

Σε μια υπόθεση-ορόσημο που σόκαρε τη Γαλλία, ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκισης επειδή στρατολογούσε αγνώστους για να την κακοποιήσουν σεξουαλικά ενώ ήταν ναρκωμένη και χωρίς αισθήσεις στο σπίτι τους. Δεκάδες άνδρες που τη βίασαν φυλακίστηκαν επίσης.

Στη νέα δίκη που συγκλονίζει τη χώρα, ο Γκιγιόμ Μπουτσί -πρώην διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας στο Mανόσκ-κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε το πρόσχημα των σαδομαζοχιστικών σεξουαλικών παιχνιδιών για να χειραγωγήσει τη σύντροφό του από το 2015 έως το 2022 σε βασανιστήρια και βιασμούς, μεταξύ άλλων από αγνώστους που έβρισκε στο διαδίκτυο. Καταδικάστηκε σε 25χρόνια κάθειρξης.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

Ο Μπουτσί παραδέχτηκε αρκετές πράξεις, όπως στραγγαλισμό, κάψιμο και κτηνοβασία, αλλά είπε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της στενής τους σχέσης». Ομολόγησε επίσης ότι πίεσε την πρώην σύντροφό του να εκπορνευτεί. Η Laeticia R. είπε στο δικαστήριο ότι είχε «σταματήσει να μετρά» σχεδόν 500 άνδρες.«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η κατάθεσή της στο δικαστήριο «πάγωσε» τη Γαλλία. Η 42χρονη Λετίσια Ρ η οποία τώρα πάσχει από σημαντικές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε αυτό που αποκάλεσε «ψυχολογικό έλεγχο» που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της. Η ακρόαση διακόπηκε από αρκετές αναβολές λόγω των προβλημάτων υγείας της καταγγέλλουσας, της αδυναμίας της να μείνει όρθια για πολύ ώρα και, πάνω απ' όλα, λόγω των επίμονων λυγμών. «'Ηταν απλή και καθαρή βία», είπε η Λετίσια περιγράφοντας ότι ζούσε με «συνεχή φόβο» ότι ο πρώην σύντροφός της θα δημοσιοποιούσε προσωπικές ηχογραφήσεις αν τον άφηνε.

Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2015» όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να άρχισε να την μυεί τις σαδομαζοχιστικές σεξουαλικές πρακτικές. Είμαι πιστή και δεν μου αρέσει ο πόνος, οπότε αυτή η σεξουαλικότητα δεν με ελκύει», κατέθεσε η νεαρή γυναίκα η οποία, παραδέχθηκε ωστόσο ότι γρήγορα υπέκυψε στις νοσηρές εκκλήσεις του συντρόφου της, καθώς και ότι είχε πληρωμένες ερωτικές συνευρέσεις με άλλους άνδρες που ήταν εγγεγραμμένοι σε ιστοσελίδες « Αλλά δεν ένιωθα άνετα», λέει.

«Θα με σκότωνε την ημέρα που δεν θα ήμουν πλέον σεξουαλικά χρήσιμη»

Οι πρώτες πράξεις βίας και απειλών -κλωτσιές, γροθιές και χαστούκια- εμφανίστηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 και το ζευγάρι βλεπόταν μόνο μία φορά την εβδομάδα, όταν ο Γκιγιόμ ερχόταν στο Λα Σεν-συρ-Μερ για να παραλάβει τα χρήματά του, καρπό της πορνείας. «Δεν συμφώνησα, αλλά υπάκουσα », παραδέχθηκε η Λετίσια Ρ., η οποία διευκρινίζει ότι ένα μέρος αυτών των χρημάτων της επέτρεπε να πληρώνει το ενοίκιο και τα δάνειά της.

Γυμνή, γονατιστή και με τα χέρια στο κεφάλι, τιμωρούνταν συχνά επειδή δεν έφερνε αρκετά χρήματα, και τότε την αναγκάζει να εκπορνεύεται σε πάρκινγκ αυτοκινητοδρόμων από τον Δεκέμβριο του 2015, όπου έπεσε θύμα επίθεσης.

Καθισμένη μπροστά στους δικαστές και τους 6 ενόρκους, έκλαψε με λυγμούς: «Σταδιακά, ένιωθα ότι πέθαινα μέσα μου. Έχανα τον έλεγχο και μου είπε ότι θα με σκότωνε την ημέρα που δεν θα ήμουν πλέον σεξουαλικά χρήσιμη», είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις από την πρόεδρο του δικαστηρίοου Eστέλ Λασοσουά, η οποία εξέφρασε την έκπληξή της: «Ήσουν μια ανεξάρτητη γυναίκα με τα παιδιά σου και το διαμέρισμά σου 150 χιλιόμετρα από το Mανόσκ, πώς μπόρεσες να αποδεχτείς μια τέτοια κατάσταση τόσο γρήγορα; Και γιατί μετακόμισες μαζί του; »

Le procès de Guillaume Bucci, 51 ans, s’est ouvert ce lundi devant la cour d’assises des Alpes-de-Haute-Provence. Il est notamment jugé pour viols précédés d’actes de torture et de barbarie et proxénétisme.



De 2015 à 2022, son ex-compagne Laetitia R., raconte avoir subi des…

« Με ανάγκασε να παραιτηθώ από τη δουλειά μου και δεν μπορούσα πλέον να πληρώνω το ενοίκιό μου... » εξήγησε. Η γυναίκα, περίπου σαράντα ετών, περιέγραψε στη συνέχεια λεπτομερώς τη δοκιμασία που υπέμεινε, τον περιορισμό, τη βία, τις σκηνές κοπρολαγνείας και ζωοφιλίας που της επιβλήθηκαν, ενώ ήταν ήδη έγκυος στο κοριτσάκι της. «Μου έρχεται να κάνω εμετό », είπε και μετά ξέσπασε σε κλάματα, προκαλώντας την πρώτη αναστολή της ακρόασης.

«Ακόμα και σε ένα ζώο φέρονται καλύτερα»

Στη συνέχεια, αφηγήθηκε την υπόλοιπη δοκιμασία της: «Όχι, αυτό που βίωσα δεν ήταν σαδομαζοχιστική σχέση ! Τίποτα δεν μου ανήκε πια, ούτε το σώμα μου ούτε τίποτα άλλο. Δεν ήμουν τίποτα. Ακόμα και σε ένα ζώο φέρονται καλύτερα», αναφώνησε η νεαρή γυναίκα, με τα μάτια της γεμάτα δάκρυα, η οποία δήλωσε ότι σήμερα εξακολουθεί να αγωνίζεται να σβήσει αυτά τα επτά χρόνια, δεν εμπιστεύεται πλέον τους άνδρες και δεν φεύγει πλέον από το σπίτι της παρά μόνο για ιατρικά ραντεβού.

Guillaume Bucci, 51 ans, comparaît pour viols, tortures et proxénétisme. Il est accusé d’avoir infligé sept ans de sévices à sa compagne Laëtitia R..https://t.co/HISYjvc2pc pic.twitter.com/qs6VGn00ZM — Gabriel BOYER (@BoyerGabriel042) May 19, 2026

« Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν προσπάθησε να με στραγγαλίσει στον ύπνο μου », είπε, κάτι που την οδήγησε σε επίσκεψη σε ψυχίατρο και στην πρώτη καταγγελία στην αστυνομία από μια φίλη της, στην οποία είχε εμπιστευτεί τα πάντα.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης οι συγγενείς του κατηγορουμένου. Όλοι περιέγραψαν έναν βίαιο και χειριστικό άνδρα με αίσθημα παντοδυναμίας. Ανάμεσά τους, ο μεγαλύτερος γιος του κατηγορουμένου, 17 ετών, θυμήθηκε τους ξυλοδαρμούς που δεχόταν από έναν αυταρχικό και θυμωμένο πατέρα, τον οποίο τώρα προτιμά να αποκαλεί «Κύριε» παρά «Μπαμπά».

