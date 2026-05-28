Φρίκη στη Γαλλία: «Προσπάθησε να με στραγγαλίσει στον ύπνο μου» - Ο τρόμος που έζησε η Λετίσια

H γαλλική δικαιοσύνη καταδίκασε σε 25 χρόνια φυλάκιση έναν 51χρονο πρώην τραπεζίτη για τον βιασμό και τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υπέβαλε την πρώην σύντροφό του. Στα βήματα της Ζιζέλ Πελικό, η Λετίσια Ρ. αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη δοκιμασία της

Newsbomb

Φρίκη στη Γαλλία: «Προσπάθησε να με στραγγαλίσει στον ύπνο μου» - Ο τρόμος που έζησε η Λετίσια
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γκιγιόμ Μπουτσί καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για βιασμό, βασανιστήρια και εκπόρνευση της πρώην συντρόφου του, Λετίσια Ρ., από το 2015 έως το 2022.
  • Η Λετίσια κατέθεσε ότι υπέστη ψυχολογικό έλεγχο, βία και αναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με σχεδόν 500 άνδρες, πολλούς από τους οποίους γνώριζε επανειλημμένα.
  • Η κακοποίηση περιελάμβανε σωματικό πόνο, βασανιστήρια, κτηνοβασία και απειλές για τη ζωή της, οδηγώντας την σε σημαντικές αναπηρίες και ψυχιατρική βοήθεια.
  • Η Λετίσια έχασε την ανεξαρτησία της, εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να ζει με συνεχή φόβο για τη ζωή της και τη διαρροή προσωπικών στοιχείων.
  • Οι μάρτυρες κατέθεσαν για τη βίαιη και αυταρχική συμπεριφορά του Μπουτσί, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι πράξεις ήταν συναινετικά σαδομαζοχιστικά παιχνίδια.
Snapshot powered by AI

Σε μια υπόθεση-ορόσημο που σόκαρε τη Γαλλία, ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκισης επειδή στρατολογούσε αγνώστους για να την κακοποιήσουν σεξουαλικά ενώ ήταν ναρκωμένη και χωρίς αισθήσεις στο σπίτι τους. Δεκάδες άνδρες που τη βίασαν φυλακίστηκαν επίσης.

Στη νέα δίκη που συγκλονίζει τη χώρα, ο Γκιγιόμ Μπουτσί -πρώην διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας στο Mανόσκ-κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε το πρόσχημα των σαδομαζοχιστικών σεξουαλικών παιχνιδιών για να χειραγωγήσει τη σύντροφό του από το 2015 έως το 2022 σε βασανιστήρια και βιασμούς, μεταξύ άλλων από αγνώστους που έβρισκε στο διαδίκτυο. Καταδικάστηκε σε 25χρόνια κάθειρξης.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

Ο Μπουτσί παραδέχτηκε αρκετές πράξεις, όπως στραγγαλισμό, κάψιμο και κτηνοβασία, αλλά είπε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της στενής τους σχέσης». Ομολόγησε επίσης ότι πίεσε την πρώην σύντροφό του να εκπορνευτεί. Η Laeticia R. είπε στο δικαστήριο ότι είχε «σταματήσει να μετρά» σχεδόν 500 άνδρες.«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η κατάθεσή της στο δικαστήριο «πάγωσε» τη Γαλλία. Η 42χρονη Λετίσια Ρ η οποία τώρα πάσχει από σημαντικές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε αυτό που αποκάλεσε «ψυχολογικό έλεγχο» που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της. Η ακρόαση διακόπηκε από αρκετές αναβολές λόγω των προβλημάτων υγείας της καταγγέλλουσας, της αδυναμίας της να μείνει όρθια για πολύ ώρα και, πάνω απ' όλα, λόγω των επίμονων λυγμών. «'Ηταν απλή και καθαρή βία», είπε η Λετίσια περιγράφοντας ότι ζούσε με «συνεχή φόβο» ότι ο πρώην σύντροφός της θα δημοσιοποιούσε προσωπικές ηχογραφήσεις αν τον άφηνε.

Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2015» όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να άρχισε να την μυεί τις σαδομαζοχιστικές σεξουαλικές πρακτικές. Είμαι πιστή και δεν μου αρέσει ο πόνος, οπότε αυτή η σεξουαλικότητα δεν με ελκύει», κατέθεσε η νεαρή γυναίκα η οποία, παραδέχθηκε ωστόσο ότι γρήγορα υπέκυψε στις νοσηρές εκκλήσεις του συντρόφου της, καθώς και ότι είχε πληρωμένες ερωτικές συνευρέσεις με άλλους άνδρες που ήταν εγγεγραμμένοι σε ιστοσελίδες « Αλλά δεν ένιωθα άνετα», λέει.

«Θα με σκότωνε την ημέρα που δεν θα ήμουν πλέον σεξουαλικά χρήσιμη»

Οι πρώτες πράξεις βίας και απειλών -κλωτσιές, γροθιές και χαστούκια- εμφανίστηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 και το ζευγάρι βλεπόταν μόνο μία φορά την εβδομάδα, όταν ο Γκιγιόμ ερχόταν στο Λα Σεν-συρ-Μερ για να παραλάβει τα χρήματά του, καρπό της πορνείας. «Δεν συμφώνησα, αλλά υπάκουσα », παραδέχθηκε η Λετίσια Ρ., η οποία διευκρινίζει ότι ένα μέρος αυτών των χρημάτων της επέτρεπε να πληρώνει το ενοίκιο και τα δάνειά της.

Γυμνή, γονατιστή και με τα χέρια στο κεφάλι, τιμωρούνταν συχνά επειδή δεν έφερνε αρκετά χρήματα, και τότε την αναγκάζει να εκπορνεύεται σε πάρκινγκ αυτοκινητοδρόμων από τον Δεκέμβριο του 2015, όπου έπεσε θύμα επίθεσης.

Καθισμένη μπροστά στους δικαστές και τους 6 ενόρκους, έκλαψε με λυγμούς: «Σταδιακά, ένιωθα ότι πέθαινα μέσα μου. Έχανα τον έλεγχο και μου είπε ότι θα με σκότωνε την ημέρα που δεν θα ήμουν πλέον σεξουαλικά χρήσιμη», είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις από την πρόεδρο του δικαστηρίοου Eστέλ Λασοσουά, η οποία εξέφρασε την έκπληξή της: «Ήσουν μια ανεξάρτητη γυναίκα με τα παιδιά σου και το διαμέρισμά σου 150 χιλιόμετρα από το Mανόσκ, πώς μπόρεσες να αποδεχτείς μια τέτοια κατάσταση τόσο γρήγορα; Και γιατί μετακόμισες μαζί του; »

« Με ανάγκασε να παραιτηθώ από τη δουλειά μου και δεν μπορούσα πλέον να πληρώνω το ενοίκιό μου... » εξήγησε. Η γυναίκα, περίπου σαράντα ετών, περιέγραψε στη συνέχεια λεπτομερώς τη δοκιμασία που υπέμεινε, τον περιορισμό, τη βία, τις σκηνές κοπρολαγνείας και ζωοφιλίας που της επιβλήθηκαν, ενώ ήταν ήδη έγκυος στο κοριτσάκι της. «Μου έρχεται να κάνω εμετό », είπε και μετά ξέσπασε σε κλάματα, προκαλώντας την πρώτη αναστολή της ακρόασης.

«Ακόμα και σε ένα ζώο φέρονται καλύτερα»

Στη συνέχεια, αφηγήθηκε την υπόλοιπη δοκιμασία της: «Όχι, αυτό που βίωσα δεν ήταν σαδομαζοχιστική σχέση ! Τίποτα δεν μου ανήκε πια, ούτε το σώμα μου ούτε τίποτα άλλο. Δεν ήμουν τίποτα. Ακόμα και σε ένα ζώο φέρονται καλύτερα», αναφώνησε η νεαρή γυναίκα, με τα μάτια της γεμάτα δάκρυα, η οποία δήλωσε ότι σήμερα εξακολουθεί να αγωνίζεται να σβήσει αυτά τα επτά χρόνια, δεν εμπιστεύεται πλέον τους άνδρες και δεν φεύγει πλέον από το σπίτι της παρά μόνο για ιατρικά ραντεβού.

« Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν προσπάθησε να με στραγγαλίσει στον ύπνο μου », είπε, κάτι που την οδήγησε σε επίσκεψη σε ψυχίατρο και στην πρώτη καταγγελία στην αστυνομία από μια φίλη της, στην οποία είχε εμπιστευτεί τα πάντα.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης οι συγγενείς του κατηγορουμένου. Όλοι περιέγραψαν έναν βίαιο και χειριστικό άνδρα με αίσθημα παντοδυναμίας. Ανάμεσά τους, ο μεγαλύτερος γιος του κατηγορουμένου, 17 ετών, θυμήθηκε τους ξυλοδαρμούς που δεχόταν από έναν αυταρχικό και θυμωμένο πατέρα, τον οποίο τώρα προτιμά να αποκαλεί «Κύριε» παρά «Μπαμπά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ