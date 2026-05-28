Αμερικανός ανέβηκε το Έβερεστ σε λιγότερες από 10 ώρες, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Αμερικανός ορειβάτης Τάιλερ Άντριους κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης του Έβερεστ, χρησιμοποιώντας οξυγόνο, αφού διένυσε σε λιγότερο από 10 ώρες τη διαδρομή που οδηγεί από έναν καταυλισμό, ο οποίος βρίσκεται στα 5.364 μέτρα, μέχρι την κορυφή, η οποία φτάνει τα 8.848 μέτρα.

«Έφθασε στην κορυφή μέσα σε μόνο 9 ώρες και 55 λεπτά», δήλωσε ο Σέρπα Ντέιβιντ Στίβεν, υπεύθυνος της εταιρίας Asia Trekking, η οποία διοργάνωσε την αποστολή. Οι Σέρπα είναι ορεινός λαός του Νεπάλ, ο οποίος έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη ως οδηγοί και αχθοφόροι στα Ιμαλάια.

Ο 36χρονος Αμερικανός κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Σέρπα Λάκπα Γκέλου από το Νεπάλ, ο οποίος έφθασε το 2003 στην «κορυφή του κόσμου» ακολουθώντας τη ίδια διαδρομή σε 10 ώρες και 56 λεπτά.

Σύμφωνα με την Asian Trekking, ο 36χρονος Τάιλερ Άντριους ολοκλήρωσε την ανάβαση μόνος τους, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

JUST IN: American endurance athlete and mountain runner Tyler Andrews ?? is now descending through the Khumbu Icefall after successfully summiting Mt Everest (8,848.86 m) in a time of 9 hours and 55 minutes from Everest Base Camp using supplementary oxygen.



With the ascent,… pic.twitter.com/m8CdcJPYs3 — Everest Today (@EverestToday) May 28, 2026

Τα ρεκόρ και οι κίνδυνοι της ανάβασης του Έβερεστ

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περισσότεροι από 950 ορειβάτες έχουν καταφέρει να φθάσουν στην κορυφή του Έβερεστ κατά την φετινή εαρινή περίοδο ανάβασης, η οποία ξεκίνησε στις 13 Μαΐου, με τον αριθμό αυτό να οδεύει προς επίπεδο ρεκόρ χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, ο μεγαλύτερος αριθμός αναβάσεων στο Έβερεστ σε μία μόνο περίοδο ήταν έως τώρα 872, ένα ρεκόρ που καταγράφηκε το 2019.

Αρκετά ακόμα ρεκόρ έχουν καταρριφθεί φέτος, όπως αυτό του μεγαλύτερου αριθμού αναβάσεων σε μια μόνο ημέρα -275 άτομα στις 21 Μαΐου- και αυτό του αριθμού των αδειών που χορηγήθηκαν από τις αρχές σε ξένους -494 άδεις.

Ωστόσο, πέντε ορειβάτες, δύο Ινδοί και τρεις Νεπαλέζοι, έχασαν φέτος τη ζωή τους στις πλαγιές του Έβερεστ.

