Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

Μια ομάδα διάσωσης, η Blue Sky Rescue του Θιβέτ, έλαβε μια κλήση για βοήθεια, σύμφωνα με την οποία οι σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω της έντονης χιονόπτωσης και ορισμένοι πεζοπόροι υπέφεραν από υποθερμία

Newsbomb

Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

Πεζοπόροι εγκαταλείπουν το καταυλισμό τους, καθώς ασυνήθιστα έντονη χιονόπτωση και βροχόπτωση έπληξαν τα Ιμαλάια, στην περιοχή του Θιβέτ, Κίνα, 5 Οκτωβρίου 2025. 

Geshuang Chen/Handout μέσω REUTERS. 
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατοντάδες πεζοπόροι που είχαν εγκλωβιστεί στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ λόγω έντονης χιονοθύελλας, οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος από διασώστες, σύμφωνα με κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ περίπου 200 παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι στο υψηλότερο βουνό του κόσμου.

Σύμφωνα με το Reuters, μέχρι την Κυριακή 350 πεζοπόροι διασώθηκαν και έφτασαν στη μικρή κωμόπολη του Κουντάνγκ, ενώ οι διασώστες κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τους υπόλοιπους 200 πεζοπόρους. Η χιονοθύελλα είχε παγιδεύσει σχεδόν 1.000 πεζοπόρους στο βουνό, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Μια ομάδα διάσωσης, η Blue Sky Rescue του Θιβέτ, έλαβε μια κλήση για βοήθεια, σύμφωνα με την οποία οι σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω της έντονης χιονόπτωσης και ορισμένοι πεζοπόροι υπέφεραν από υποθερμία.

«Στα βουνά είχε πολύ υγρασία και κρύο, και υπήρχε πραγματικός κίνδυνος υποθερμίας», δήλωσε η Τσεν Γκεσούανγκ στο Reuters, ένα μέλος μιας ομάδας 18 πεζοπόρων που κατάφερε να φτάσει στο Κουντάνγκ.

«Φέτος, ο καιρός δεν είναι φυσιολογικός. Ο οδηγός μας είπε ότι δεν είχε ξανασυναντήσει ποτέ τέτοιο καιρό τον Οκτώβριο. Και συνέβη πολύ ξαφνικά».

Η ομάδα της Τσεν κατέβηκε από τα βουνά την Κυριακή και είχαν μια θερμή υποδοχή από τους ντόπιους. Με δάκρυα στα μάτια, η Τσεν δέχτηκε την προσφορά τους για γλυκό τσάι και τη υπόσχεση για ζεστασιά, όπως είπε. «Πίσω στο χωριό, φάγαμε και επιτέλους ζεσταθήκαμε».

Εκατοντάδες ντόπιοι και ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του χιονιού που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Οι υπόλοιποι πεζοπόροι θα φτάσουν στο Κουντάνγκ σταδιακά, υπό την καθοδήγηση και τη βοήθεια των διασωστών που οργανώθηκαν από την τοπική κυβέρνηση, ανέφερε το κρατικό κινεζικό μέσο CCTV.

«Με δυσκολία κοιμηθήκαμε»

Η χιονόπτωση στην κοιλάδα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 4.200 μέτρων κατά μέσο όρο, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

«Έβρεχε και χιόνιζε κάθε μέρα και δεν είδαμε καθόλου το Έβερεστ», είπε ο Έρικ Γουέν στο Reuters.

Η ομάδα πεζοπορίας του, αποτελούμενη από 18 άτομα, αποφάσισε το Σάββατο το βράδυ να επιστρέψει, ανησυχώντας για τη συνεχή χιονόπτωση.

«Είχαμε μόνο λίγες σκηνές. Στην μεγαλύτερη από αυτές μαζευτήκαμε πάνω από 10 άτομα και με δυσκολία κοιμηθήκαμε», συμπλήρωσε ο Γουέν. «Χιόνιζε πολύ έντονα».

Ο Γουέν είπε ότι η ομάδα του έπρεπε να καθαρίζει το χιόνι κάθε 10 λεπτά.

«Αλλιώς οι σκηνές μας θα κατέρρεαν», είπε.

Δύο άνδρες και μια γυναίκα από την ομάδα του Γουέν έπαθαν υποθερμία όταν η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν, παρόλο που ήταν επαρκώς ντυμένοι.

Ωστόσο, η ομάδα του βγήκε σχεδόν αλώβητη, καθώς όλοι επέστρεψαν με ασφάλεια στο χωριό, όπως και τα γιακ που μετέφεραν τον εξοπλισμό τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στο Luben οι καταληψίες του ΕΠΑΛ Μεσσήνης που έκαναν δηλώσεις για τα αιτήματά τους με κουκούλες και full face

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Μην πετάτε τα «χάλκινα»: Αυτό το σπάνιο νόμισμα του ενός σεντ μπορεί να αξίζει έως 45.000 ευρώ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Θεοφίλου: Πέθανε ο διακεκριμένος πυρηνικός φυσικός και αγωνιστής της Αριστεράς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη απάτη της Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Ευρωπαίοι αντιστέκονται στα μικρά ηλεκτρικά

09:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εικονικά τιμολόγια: Τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στις φυλακές

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: «Οι σχέσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ»

09:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 19χρονου στην Πυλαία

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός λόγω τροχαίου ατυχήματος - Καθυστερήσεις έως και 45 λεπτά

09:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γόννοι Λάρισας: Απολογούνται σήμερα τα δύο αδέρφια της ομάδας που έψαχνε για λίρες

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο πιθανό είναι να προχωρήσει το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα; Τα «αγκάθια» και τα κενά

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

09:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

08:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: «Η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζει, οι σχέσεις δεν διαταράσσονται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

09:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εικονικά τιμολόγια: Τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους οδηγήθηκαν στις φυλακές

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες στα χέρια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός λόγω τροχαίου ατυχήματος - Καθυστερήσεις έως και 45 λεπτά

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ανησυχεί την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι - Ποιοι από τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν το αίτημά του

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη απάτη της Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ