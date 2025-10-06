Νεπάλ: 200 πεζοπόροι εγκλωβισμένοι στο Έβερεστ λόγω έντονης χιονοθύελλας - 350 διασώθηκαν

Πεζοπόροι εγκαταλείπουν το καταυλισμό τους, καθώς ασυνήθιστα έντονη χιονόπτωση και βροχόπτωση έπληξαν τα Ιμαλάια, στην περιοχή του Θιβέτ, Κίνα, 5 Οκτωβρίου 2025.

Εκατοντάδες πεζοπόροι που είχαν εγκλωβιστεί στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ λόγω έντονης χιονοθύελλας, οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος από διασώστες, σύμφωνα με κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ περίπου 200 παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι στο υψηλότερο βουνό του κόσμου.

Σύμφωνα με το Reuters, μέχρι την Κυριακή 350 πεζοπόροι διασώθηκαν και έφτασαν στη μικρή κωμόπολη του Κουντάνγκ, ενώ οι διασώστες κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τους υπόλοιπους 200 πεζοπόρους. Η χιονοθύελλα είχε παγιδεύσει σχεδόν 1.000 πεζοπόρους στο βουνό, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Μια ομάδα διάσωσης, η Blue Sky Rescue του Θιβέτ, έλαβε μια κλήση για βοήθεια, σύμφωνα με την οποία οι σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω της έντονης χιονόπτωσης και ορισμένοι πεζοπόροι υπέφεραν από υποθερμία.

«Στα βουνά είχε πολύ υγρασία και κρύο, και υπήρχε πραγματικός κίνδυνος υποθερμίας», δήλωσε η Τσεν Γκεσούανγκ στο Reuters, ένα μέλος μιας ομάδας 18 πεζοπόρων που κατάφερε να φτάσει στο Κουντάνγκ.

«Φέτος, ο καιρός δεν είναι φυσιολογικός. Ο οδηγός μας είπε ότι δεν είχε ξανασυναντήσει ποτέ τέτοιο καιρό τον Οκτώβριο. Και συνέβη πολύ ξαφνικά».

Η ομάδα της Τσεν κατέβηκε από τα βουνά την Κυριακή και είχαν μια θερμή υποδοχή από τους ντόπιους. Με δάκρυα στα μάτια, η Τσεν δέχτηκε την προσφορά τους για γλυκό τσάι και τη υπόσχεση για ζεστασιά, όπως είπε. «Πίσω στο χωριό, φάγαμε και επιτέλους ζεσταθήκαμε».

Εκατοντάδες ντόπιοι και ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του χιονιού που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Οι υπόλοιποι πεζοπόροι θα φτάσουν στο Κουντάνγκ σταδιακά, υπό την καθοδήγηση και τη βοήθεια των διασωστών που οργανώθηκαν από την τοπική κυβέρνηση, ανέφερε το κρατικό κινεζικό μέσο CCTV.

«Με δυσκολία κοιμηθήκαμε»

Η χιονόπτωση στην κοιλάδα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 4.200 μέτρων κατά μέσο όρο, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

«Έβρεχε και χιόνιζε κάθε μέρα και δεν είδαμε καθόλου το Έβερεστ», είπε ο Έρικ Γουέν στο Reuters.

Η ομάδα πεζοπορίας του, αποτελούμενη από 18 άτομα, αποφάσισε το Σάββατο το βράδυ να επιστρέψει, ανησυχώντας για τη συνεχή χιονόπτωση.

«Είχαμε μόνο λίγες σκηνές. Στην μεγαλύτερη από αυτές μαζευτήκαμε πάνω από 10 άτομα και με δυσκολία κοιμηθήκαμε», συμπλήρωσε ο Γουέν. «Χιόνιζε πολύ έντονα».

Ο Γουέν είπε ότι η ομάδα του έπρεπε να καθαρίζει το χιόνι κάθε 10 λεπτά.

«Αλλιώς οι σκηνές μας θα κατέρρεαν», είπε.

Δύο άνδρες και μια γυναίκα από την ομάδα του Γουέν έπαθαν υποθερμία όταν η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν, παρόλο που ήταν επαρκώς ντυμένοι.

Ωστόσο, η ομάδα του βγήκε σχεδόν αλώβητη, καθώς όλοι επέστρεψαν με ασφάλεια στο χωριό, όπως και τα γιακ που μετέφεραν τον εξοπλισμό τους.

Διαβάστε επίσης