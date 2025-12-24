Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι: Μιλά για τη ζωή της - Θυμάμαι το καλοκαίρι στην παραλία

Σήμερα, η μεγαλύτερη κόρη της πρώην πρωθυπουργού και της Βερόνικα Λάριο είναι 41 ετών, έχει πέντε παιδιά

Η Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι, μεγαλύτερη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι και της Βερόνικα Λάριο, μιλά για τη ζωή της σήμερα, στα 41 της χρόνια, με πέντε παιδιά, μια καριέρα και μια δράση που συνδυάζει οικογένεια και προσφορά.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Teatro alla Scala και ιδρύτρια ενός δικού της ιδρύματος, η Μπάρμπαρα αναζητά τρόπους να προσφέρει στην κοινωνία.

«Έχουν αλλάξει πολλά», λέει, «και θέλω να ξεκινήσω από το ποια είμαι τώρα». Η μητρότητα υπήρξε καθοριστική στη ζωή της: «Είμαι παρούσα για τα παιδιά μου, τα πηγαίνω σχολείο, τα βοηθάω με δραστηριότητες, ενώ έχω μειώσει σημαντικά την κοινωνική μου ζωή. Στην αρχή ήθελα να τα κάνω όλα, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν δυνατό».

Όσον αφορά το φεμινισμό, η ίδια δηλώνει: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου φεμινίστρια, αλλά πιστεύω βαθιά στις ίσες ευκαιρίες, πολιτισμικά και πρακτικά». Αναφέρει ως πρότυπα τη νυν πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και τη νεαρή βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Η Μπάρμπαρα θυμάται με συγκίνηση την παιδική της ηλικία: «Η μητέρα μου μας έδινε ασφάλεια, ο πατέρας μου όταν γύριζε από τη δουλειά μας γεμίζει με χαρά. Θυμάμαι το καλοκαίρι στην παραλία, εκείνος βουτούσε στην πισίνα με το κοστούμι του».

Αναφορικά με τον πατέρα της, περιγράφει τη δημιουργική συνεργασία μαζί του ακόμη και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του: «Μου ζήτησε να σχεδιάσω ένα πρότζεκτ εστιατορίου με αγαπημένα του πιάτα. Ποτέ δεν σταμάτησε να ονειρεύεται για το μέλλον».

Το Ίδρυμα που δημιούργησε το 2025 στοχεύει στην εκπαίδευση και την υποστήριξη παιδιών και νέων, με έμφαση στις μαθησιακές δυσκολίες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η ΔΕΠΥ. «Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδης για μένα: τα σημερινά παιδιά θα διαμορφώσουν την κοινωνία του αύριο», σημειώνει.

Μέσω του Ιδρύματός της, η Μπάρμπαρα προωθεί επίσης την τέχνη, υποστηρίζοντας έργα όπως η Grande Brera στο Μιλάνο, που θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο στην επικοινωνία και τη σκέψη.

Στην πολιτική, δηλώνει σεβασμό και φιλελεύθερη προσέγγιση: «Έχω τις δικές μου ιδέες, ενημερώνομαι και βγάζω τα συμπεράσματά μου. Αρνητικά παραδείγματα όπως η διαχείριση του Covid δείχνουν τι δεν πρέπει να κάνεις». Παρότι της έχει ζητηθεί να συμμετάσχει ενεργά, η ίδια αποκλείει την πολιτική καριέρα: «Είναι τεράστια ευθύνη και δεν πρόκειται να το κάνω λόγω του επωνύμου μου».

Η Μπάρμπαρα μιλά επίσης για τις προσωπικές δυσκολίες της, όπως την κατάθλιψη και τη διάγνωση ΔΕΠΥ ως ενήλικας: «Ήταν απελευθερωτικό να γνωστοποιήσω το πρόβλημα. Η διαφορετική νοητική μου δομή σημαίνει ότι ο χρόνος, η οργάνωση και η συγκέντρωση λειτουργούν διαφορετικά. Η μητρότητα με βοήθησε να βρω στρατηγικές και να σταματήσω να κατηγορώ τον εαυτό μου».

Τέλος, αναφέρεται στην ενότητα της οικογένειας μετά τον θάνατο του πατέρα της: «Όταν έφυγε, στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Η οικογένεια και η αδελφοσύνη ήταν πάντα οι αξίες που μας κληροδότησε. Το φυσικό ένστικτο είναι η ενότητα, όχι η διχόνοια».

