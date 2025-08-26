Villa Certosa: Πωλείται έναντι μισού δισ. ευρώ η εμβληματική έπαυλη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Η Villa Certosa, η θρυλική κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στο Πόρτο Ροτόντο της Σαρδηνίας, βρίσκεται –σύμφωνα με δημοσιεύματα– ένα βήμα πριν αλλάξει χέρια. Η εφημερίδα La Nuova Sardegna αναφέρει πως επίκειται συμφωνία με Άραβα επενδυτή, ο οποίος φέρεται διατεθειμένος να καταβάλει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ για την αγορά της πολυτελούς έπαυλης.

Ωστόσο, η Fininvest κρατά χαμηλούς τόνους. «Δεχόμαστε διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, αλλά δεν υπάρχουν σε εξέλιξη προχωρημένες διαπραγματεύσεις», ξεκαθάρισε εκπρόσωπος της οικογένειας Μπερλουσκόνι.

Ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, το Corriere della Sera είχε αποκαλύψει ότι η βίλα –εκτιμώμενης αξίας 300 έως 500 εκατ. ευρώ– θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη κτηματομεσιτική συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ιταλία.

Μια κατοικία–σύμβολο

Η Villa Certosa έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας, από τον Τζορτζ Μπους και τον Τόνι Μπλερ, έως τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Χοσέ Μαρία Αθνάρ. Η έκτασή της ξεπερνά τα 4.500 τ.μ., με 126 δωμάτια, 174 θέσεις στάθμευσης, πολυτελείς πισίνες, αμφιθέατρο, βίλες–μπανγκαλόου, εκτεταμένο πάρκο, ακόμη και έναν… τεχνητό ηφαίστειο.

Η έπαυλη πέρασε στην κατοχή του Μπερλουσκόνι τη δεκαετία του ’80 μέσω του επιχειρηματία Φλάβιο Καρμπόνι, ενώ στη συνέχεια υπέστη ριζικές επεκτάσεις και ανακαινίσεις υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Τζάνι Γκαμόντι. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 χαρακτηρίστηκε ακόμη και «εναλλακτική έδρα ασφαλείας» για τον τότε πρωθυπουργό, με την περιοχή να βρίσκεται εκείνη την περίοδο σε καθεστώς άκρας μυστικότητας.

Το μέλλον της Villa Certosa

Εάν ολοκληρωθεί η πώληση, θα κλείσει οριστικά ένα κεφάλαιο που συνδέθηκε στενά με την πολιτική, την επιχειρηματική και την κοσμική ζωή της Ιταλίας, ενώ η Costa Smeralda θα αποχαιρετήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα «σύμβολα εξουσίας» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.