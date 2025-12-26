Ιαπωνία: 14 άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο - Συνελήφθη ένας άνδρας

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα της κεντρικής Ιαπωνίας σε επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διευκρίνισε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ με την πληροφορία ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι «υγρό σε μορφή σπρέι» χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την επίθεση.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός ανθρώπου που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

JUST IN: At least 15 injured following knife attack at Yokohama Rubber factory in Mishima City, Shizuoka Prefecture, Japan. — NHK pic.twitter.com/EjHOKoj7B4 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) December 26, 2025

Από τους 14 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων είναι από τις πλέον αυστηρές.