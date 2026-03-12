Το σχέδιο της κυβέρνησης για να βγάλει τις «κουκούλες» στο διαδίκτυο

Ο Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο για να μπει φρένο στην ανωνυμία του διαδικτύου

Κώστας Τσιτούνας

Το σχέδιο της κυβέρνησης για να βγάλει τις «κουκούλες» στο διαδίκτυο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να βάλει ένα φρένο στις «κουκούλες» του διαδικτύου. Όπως είπε χθες στο Athens Alitheia Forum: «Fake news υπήρχαν πάντα, τώρα έχει αλλάξει ο μηχανισμός».

Συμπλήρωσε «υπάρχει ψευδής είδηση, όχι ψευδής άποψη. Εάν προσθέσετε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει ο κίνδυνος για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που θα δηλητηριάσει τη δημόσια σφαίρα. Μπορεί να δημιουργηθεί πειστικό ψεύτικο περιεχόμενο. Τα fake βίντεο είναι συχνά τόσο πειστικά που είναι δύσκολο να αποδομηθούν».

Το περιστατικό με τον πατέρα του

«Δεν είναι μόνο ποιος λέει κάτι αλλά και πότε» τόνισε ο πρωθυπουργός με το βλέμμα στα fake news και τις εκλογές ενώ υπενθύμισε το συμβάν με τον πατέρα του, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και μία εικόνα με τους ναζί το 1985 που ήταν ψευδής.

«Εγώ θυμάμαι πα περίπτωση fake news του 1985 από την εφημερίδα «Αυριανή» με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με γερμανούς και τίτλο «συνεργάτης των ναζί». Η φωτογραφία ήταν αληθινή, ο τίτλος και η είδηση ήταν ψεύτικη και αναμφίβολα επηρέασε μια ολόκληρη εκλογική αναμέτρηση» είπε, τονίζοντας πως πήρε πολλά χρόνια να αποκατασταθεί. «Σκεφτείτε τι έχει να γίνει με τα σημερινά εργαλεία ενόψει εθνικών εκλογών για κάποιον που θέλει να επηρεάσει είτε εντός είτε εκτός χώρας το αποτέλεσμα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Άλλο η άποψη, άλλο το ψεύδος

Τόνισε ότι με επιλογή του δεν κινήθηκε νομικά ποτέ κατά δημοσιογράφου. «Δεν έχω κάνει ποτέ αγωγή σε κανέναν όλα αυτά τα χρόνια – και έχουν γραφεί τέρατα. Και το έκανα συνειδητά. Δεν ισχύει το ίδιο για την οικογένειά μου όμως» και αναφέρθηκε στα πρόσφατα fake news για τον επαναπατρισμό της κόρης του δήθεν με ιδιωτική πτήση.
Είναι προβληματική η ανωνυμία στο διαδίκτυο υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν σήμερα sites που αναπαράγουν ό,τι πιο χυδαίο, πρόσφατα μάλιστα κάποια από αυτά στοχοποίησαν και την κόρη μου» είπε ο πρωθυπουργός: «Είναι αδύνατο να κινηθεί κανείς νομικά εναντίον τους γιατί μπορεί να πέσει πάνω σε μια διεύθυνση στο εξωτερικό όπου δεν θα είναι κανείς».

Το πλαίσιο που περιέγραψε ο Παύλος Μαρινακης

«Έχει έρθει η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συμμετέχοντας στο πάνελ με τίτλο «Θεσμοί, Διαφάνεια και Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Alitheia Forum, το οποίο διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

«Δεν αναφέρομαι στην έκφραση άποψης, στη διαφορετική γνώμη, στο ρεπορτάζ ή την κριτική. Αναφέρομαι στην τέλεση ποινικών αδικημάτων», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης ο οποίος πρόσθεσε ότι έχει έρθει η ώρα να βγουν οι κουκούλες στο διαδίκτυο.

Όπως εξήγησε, θα μπορούσε να υπάρξει ένα σύστημα όπου η πλατφόρμα θα γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα του χρήστη, χωρίς όμως αυτή να είναι δημόσια. «Όταν θέλεις να πάρεις ένα κινητό, μπορεί να πάρεις και έναν και δύο και τρεις και πέντε και δέκα αριθμούς, δίνεις την ταυτότητά σου. Και ξέρει η κάθε εταιρεία, όχι όλοι εσείς που μας βλέπετε, ότι πίσω από αυτό το κινητό είναι το όνομά μου, αντίστοιχα και τα δικά σας», είπε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι εκφράζει δική του θέση αν και θα παλέψει, όπως είπε, για να γίνει πλειοψηφική θέση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τη διοργάνωση του Athens Alitheia Forum, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για τις αντιστάσεις της αντιπολίτευσης: «Αν αποφασίσει ένα υπουργείο να κάνει μια καμπάνια για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων απάτης, ποιοι θα αντιδράσουν; Οι απατεώνες. Αν το υπουργείο Οικονομικών ξεκινήσει πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων, ποιοι θα αντιδράσουν; Οι λαθρέμποροι καυσίμων. Η δράση στην πολιτική προκαλεί αντίδραση και είναι λογικό», είπε.

