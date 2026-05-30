36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

Η μεταμόσχευση ήπατος θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής: η αντικατάσταση ενός ελαττωματικού οργάνου με ένα υγιές, προκειμένου να σωθεί η ζωή ενός ασθενούς.

Στην Ελλάδα, αυτό το ιατρικό ορόσημο επιτεύχθηκε για πρώτη φορά στις 30 Μαΐου του 1990, στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη.

Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 5,5 ώρες και σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τους ασθενείς με προχωρημένη ηπατική ανεπάρκεια. Εκείνη την εποχή, η μεταμόσχευση εξακολουθούσε να περιβάλλεται από φόβο, παραπληροφόρηση και καχυποψία. Ο καθηγητής Αντωνιάδης είχε επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για μια διαφορετική νοοτροπία του κοινού απέναντι σε αυτό που περιέγραφε ως θεραπεία που σώζει ζωές, ενώ παράλληλα αντιτάχθηκε στους μύθους σχετικά με την εμπορία οργάνων και τη δημόσια δυσπιστία.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1992, η Ελλάδα κατέγραψε επίσης την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος σε παιδιά. Έκτοτε, ο τομέας έχει αλλάξει σημαντικά. Πριν από τη δυνατότητα μεταμόσχευσης, πολλοί ασθενείς με προχωρημένη ηπατική ανεπάρκεια επιβίωναν μόνο λίγους μήνες ή λίγα χρόνια. Σήμερα, η επιβίωση μετά από μεταμόσχευση ήπατος έχει βελτιωθεί σημαντικά, με περίπου το 80-90% των ασθενών να επιβιώνουν τον πρώτο χρόνο, ενώ η πενταετής και δεκαετής επιβίωση εκτιμάται σε περίπου 70% και 65% αντίστοιχα, με καλή ποιότητα ζωής για πολλούς λήπτες.

Η ευρύτερη πρόκληση των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα

Παρά την ιατρική πρόοδο, η δωρεά οργάνων και η μεταμόσχευση παρέμειναν δύσκολες στην Ελλάδα. Το 2019, ένα εθνικό σχέδιο για τη δωρεά οργάνων και την μεταμόσχευση καταρτίστηκε μετά από ανάθεση του Ιδρύματος Ωνάση στο London School of Economics, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος μεταμοσχεύσεων της χώρας.

Τότε, η Ελλάδα ήταν ακόμα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με τη χαμηλότερη κατάταξη στη δραστηριότητα μεταμοσχεύσεων. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι εκτιμάται ότι περίμεναν μόσχευμα, ενώ περίπου 11.500 νεφροπαθείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Ο μέσος χρόνος αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού εκτιμήθηκε στα 8,8 χρόνια, αντανακλώντας το χάσμα μεταξύ των αναγκών των ασθενών και των διαθέσιμων δοτών.

Ένας από τους κύριους λόγους ήταν το χαμηλό ποσοστό δοτών οργάνων. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υπολογιζόταν σε περίπου 18 δότες ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Ελλάδα είχε μόνο 4,8 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτή η διαφορά έδειξε ότι το ζήτημα δεν ήταν μόνο ιατρικό ή οργανωτικό, αλλά και κοινωνικό: η εμπιστοσύνη του κοινού, η ευαισθητοποίηση και η προθυμία για δωρεά οργάνων παρέμειναν κεντρικά εμπόδια.

Πώς επηρέασε η πανδημία COVID-19 τις μεταμοσχεύσεις

Η πανδημία COVID-19 άσκησε πρόσθετη πίεση στα προγράμματα μεταμοσχεύσεων. Κατά τους πρώτους τρεις μήνες της πανδημίας, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020, οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη μειώθηκαν απότομα, σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζοντας το μηδέν. Αυτό επηρέασε τις μεταμοσχεύσεις τόσο από αποβιώσαντες όσο και από ζώντες δότες, κυρίως λόγω της ανάγκης προστασίας των δοτών και των ληπτών από πιθανή μόλυνση από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Ωστόσο, η κατάσταση αργότερα ανέκαμψε. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ο συνολικός αριθμός δοτών οργάνων και μοσχευμάτων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 δεν υστερούσε σε σχέση με αυτό που θα αναμενόταν σε ένα τυπικό έτος. Κατά την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκαν 121 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, υπερβαίνοντας τον μέσο ετήσιο αριθμό των προηγούμενων 5 ετών.

Το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών αυξήθηκε επίσης κατά 25%, φτάνοντας τους 195.000 δότες, ένα σημάδι ότι η συμμετοχή του κοινού μπορεί να βελτιωθεί, όταν οι προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης συνεχίζονται.

Γιατί η ευαισθητοποίηση εξακολουθεί να έχει σημασία

Περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα, η επιστημονική πρόοδος είναι σαφής. Η μεταμόσχευση μπορεί πλέον να προσφέρει σε πολλούς ασθενείς αρκετά χρόνια επιβίωσης και μια ουσιαστική ποιότητα ζωής, που κάποτε θα ήταν αδύνατη.

Η εναπομένουσα πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την πρόοδο. Αυτό εξαρτάται από την ακόμα πιο συμπαγή οργάνωση, την εμπιστοσύνη του κοινού, την ακριβή πληροφόρηση και τη συνεχή προσπάθεια αμφισβήτησης των μύθων γύρω από τη δωρεά και την μεταμόσχευση.

Η ιστορία της μεταμόσχευσης ήπατος στην Ελλάδα δεν είναι επομένως μόνο μια ιστορία χειρουργικών επιτευγμάτων. Είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι κάθε σύστημα μεταμοσχεύσεων εξαρτάται από την προθυμία της κοινωνίας να κατανοήσει τη δωρεά ως μια πράξη που μπορεί να μετατρέψει την απώλεια σε ζωή.