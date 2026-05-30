36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

Τρεισήμισι δεκαετίες μετά την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα, η πρόοδος εξακολουθεί να εξαρτάται από τη δωρεά οργάνων.

Newsbomb

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεταμόσχευση ήπατος θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής: η αντικατάσταση ενός ελαττωματικού οργάνου με ένα υγιές, προκειμένου να σωθεί η ζωή ενός ασθενούς.

Στην Ελλάδα, αυτό το ιατρικό ορόσημο επιτεύχθηκε για πρώτη φορά στις 30 Μαΐου του 1990, στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη.

Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 5,5 ώρες και σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τους ασθενείς με προχωρημένη ηπατική ανεπάρκεια. Εκείνη την εποχή, η μεταμόσχευση εξακολουθούσε να περιβάλλεται από φόβο, παραπληροφόρηση και καχυποψία. Ο καθηγητής Αντωνιάδης είχε επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για μια διαφορετική νοοτροπία του κοινού απέναντι σε αυτό που περιέγραφε ως θεραπεία που σώζει ζωές, ενώ παράλληλα αντιτάχθηκε στους μύθους σχετικά με την εμπορία οργάνων και τη δημόσια δυσπιστία.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1992, η Ελλάδα κατέγραψε επίσης την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος σε παιδιά. Έκτοτε, ο τομέας έχει αλλάξει σημαντικά. Πριν από τη δυνατότητα μεταμόσχευσης, πολλοί ασθενείς με προχωρημένη ηπατική ανεπάρκεια επιβίωναν μόνο λίγους μήνες ή λίγα χρόνια. Σήμερα, η επιβίωση μετά από μεταμόσχευση ήπατος έχει βελτιωθεί σημαντικά, με περίπου το 80-90% των ασθενών να επιβιώνουν τον πρώτο χρόνο, ενώ η πενταετής και δεκαετής επιβίωση εκτιμάται σε περίπου 70% και 65% αντίστοιχα, με καλή ποιότητα ζωής για πολλούς λήπτες.

Η ευρύτερη πρόκληση των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα

Παρά την ιατρική πρόοδο, η δωρεά οργάνων και η μεταμόσχευση παρέμειναν δύσκολες στην Ελλάδα. Το 2019, ένα εθνικό σχέδιο για τη δωρεά οργάνων και την μεταμόσχευση καταρτίστηκε μετά από ανάθεση του Ιδρύματος Ωνάση στο London School of Economics, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος μεταμοσχεύσεων της χώρας.

Τότε, η Ελλάδα ήταν ακόμα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με τη χαμηλότερη κατάταξη στη δραστηριότητα μεταμοσχεύσεων. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι εκτιμάται ότι περίμεναν μόσχευμα, ενώ περίπου 11.500 νεφροπαθείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Ο μέσος χρόνος αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού εκτιμήθηκε στα 8,8 χρόνια, αντανακλώντας το χάσμα μεταξύ των αναγκών των ασθενών και των διαθέσιμων δοτών.

Ένας από τους κύριους λόγους ήταν το χαμηλό ποσοστό δοτών οργάνων. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υπολογιζόταν σε περίπου 18 δότες ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Ελλάδα είχε μόνο 4,8 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτή η διαφορά έδειξε ότι το ζήτημα δεν ήταν μόνο ιατρικό ή οργανωτικό, αλλά και κοινωνικό: η εμπιστοσύνη του κοινού, η ευαισθητοποίηση και η προθυμία για δωρεά οργάνων παρέμειναν κεντρικά εμπόδια.

Πώς επηρέασε η πανδημία COVID-19 τις μεταμοσχεύσεις

Η πανδημία COVID-19 άσκησε πρόσθετη πίεση στα προγράμματα μεταμοσχεύσεων. Κατά τους πρώτους τρεις μήνες της πανδημίας, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020, οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη μειώθηκαν απότομα, σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζοντας το μηδέν. Αυτό επηρέασε τις μεταμοσχεύσεις τόσο από αποβιώσαντες όσο και από ζώντες δότες, κυρίως λόγω της ανάγκης προστασίας των δοτών και των ληπτών από πιθανή μόλυνση από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Ωστόσο, η κατάσταση αργότερα ανέκαμψε. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ο συνολικός αριθμός δοτών οργάνων και μοσχευμάτων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 δεν υστερούσε σε σχέση με αυτό που θα αναμενόταν σε ένα τυπικό έτος. Κατά την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκαν 121 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, υπερβαίνοντας τον μέσο ετήσιο αριθμό των προηγούμενων 5 ετών.

Το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών αυξήθηκε επίσης κατά 25%, φτάνοντας τους 195.000 δότες, ένα σημάδι ότι η συμμετοχή του κοινού μπορεί να βελτιωθεί, όταν οι προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης συνεχίζονται.

Γιατί η ευαισθητοποίηση εξακολουθεί να έχει σημασία

Περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα, η επιστημονική πρόοδος είναι σαφής. Η μεταμόσχευση μπορεί πλέον να προσφέρει σε πολλούς ασθενείς αρκετά χρόνια επιβίωσης και μια ουσιαστική ποιότητα ζωής, που κάποτε θα ήταν αδύνατη.

Η εναπομένουσα πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την πρόοδο. Αυτό εξαρτάται από την ακόμα πιο συμπαγή οργάνωση, την εμπιστοσύνη του κοινού, την ακριβή πληροφόρηση και τη συνεχή προσπάθεια αμφισβήτησης των μύθων γύρω από τη δωρεά και την μεταμόσχευση.

Η ιστορία της μεταμόσχευσης ήπατος στην Ελλάδα δεν είναι επομένως μόνο μια ιστορία χειρουργικών επιτευγμάτων. Είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι κάθε σύστημα μεταμοσχεύσεων εξαρτάται από την προθυμία της κοινωνίας να κατανοήσει τη δωρεά ως μια πράξη που μπορεί να μετατρέψει την απώλεια σε ζωή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:30ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τα τραύματα και οι κρίσεις που διαμόρφωσαν τον μελλοντικό βασιλιά

18:29LIFESTYLE

Τσιμτσιλή για Μεσσαροπούλου: «Νομίζω ότι είναι καλύτερα, ευχόμαστε σύντομα να βρίσκεται κοντά μας»

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Λευκάδα: Η οικογένεια που βρήκε τον «παράδεισό» της στην Ελλάδα μιλά στο Newsbomb για τη νέα της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ