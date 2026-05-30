ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζοντας και πάλι προβληματικό πρόσωπο κατάφερε να πάρει την νίκη στη Θεσσαλονίκη με 94-102, επί του ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του "τριφυλλιού" επικράτησε με , χάρη στην φανταστική εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν ο οποίος έκανε ότι ήθελε πάνω στο παρκέ και τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους (4/4 δίποντα και 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον ο Παναθηναϊκός, αφού πήρε την πρόκριση στους τελικούς, περιμένει να μάθει τον νικητή του ΑΕΚ-Ολυμπιακός για να δει αν θα μάθει τον αντίπαλο του απόψε ή θα πρέπει να κάνει υπομονή μέχρι τη Δευτέρα, με τη σειρά των τελικών να ξεκινά την Τετάρτη το βράδυ.

Με περισσότερη φόρα και ενέργεια μπήκε στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προσπαθεί από νωρίς να επιβάλλει τον ρυθμό της. Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Αταμάν να δέχονται 10 πόντους στο πρώτο τρίλεπτο. Επιθετικά οι “πράσινοι” ήταν καλύτεροι και έβρισκαν λύσεις κυρίως από τα 6.75, με το σκορ να είναι στο 10-8 έπειτα από τρίποντο του Γκραντ. Οι λάθος επιλογές του επόμενου λεπτού σε άμυνα και επίθεση, έδωσαν προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 15-8, έπειτα από εύκολα καλάθια των Περσίδη και Μπέρβερλι, με τον Αταμάν να μη χάνει άλλο χρόνο και να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ.

Σερί 10-0 ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός… άφαντος

Ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται χωρίς αρχή μέλη και τέλος. Ο Λεσόρ πάλευε στην άμυνα, επιθετικά οι “πράσινοι” είχαν κολλήσει και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 17-10. Ο Χέιζ-Ντέιβις προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, 17-15, αλλά ο ΠΑΟΚ στο σημείο αυτό… ξέσπασε και εξαφανίστηκε με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τον ρόλο του κομπάρσου. Ομορούγι και Κέλβιν έκαναν ότι ήθελαν, και με σερί 10-0 ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 27-15, με το δεκάλεπτο να “κλείνει” με 27-17.

Ο Μήτογλου μπήκε στην εξίσωση

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλύτερα στην αναμέτρηση και αυτό κυρίως του Ντίνου Μήτογλου. Ο Έλληνας παίκτης ήρθε από τον πάγκο και άλλαξε τα δεδομένα αφού με 7 γρήγορους πόντους (2 τρίποντα) μείωσε τη διαφορά και άνοιξε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Οι “πράσινοι” μείωσαν σε 32-26 και ο ΠΑΟΚ άρχισε να νιώθει την πίεση των αντιπάλων του. Ο Παναθηναϊκός έριξε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 34-30, αλλά ο Μέλβιν συνέχιζε να είναι απειλή για τον Παναθηναϊκό και έκανε το 36-30, στα μισά της δεύτερη περιόδου.

Ο απόλυτος έλεγχος στον ΠΑΟΚ

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να κάνει τη διαφορά και να πάρει στα χέρια του τον έλεγχο του αγώνα με τους Γκραντ και Λεσόρ να παίρνουν πάνω τους το επιθετικό κομμάτι. Την ίδια ώρα όμως ο Ναν λόγω του τραυματισμού του δε μπορούσε να βοηθήσει, αλλά παρ’ όλα αυτά ήταν στο παρκέ, ενώ ο Ομορούτγι έκανε ότι ήθελε στην ρακέτα του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 47-44.β

Άλλος Παναθηναϊκός σε σχέση με το πρώτο μέρος

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Ναν να αρχίζει να συνδέεται με το καλάθι του ΠΑΟΚ. Ο Λεσόρ συνέχιζε να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι και ήταν ο παίκτης που με γκολ-φάουλ έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, με τις “μάχες” του με τον Ομορούγι να είναι συγκλονιστικές. Ο Όσμαν με τρίποντο έδωσε αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του, 51-56, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει για πρώτη φορά στο ματς πως επιβάλλει τον ρυθμό του. Αλλά αυτό έγινε για λίγο, μιας και ο ΠΑΟΚ βρήκε και πάλι της λύσεις, καθώς με σερί 7-0, οι γηπεδούχοι μετέτρεψαν το 54-58 σε 61-58, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν επικεφαλής στο τελευταίο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου, με πρωταγωνιστές τους Μπέβερλι και Περσίδη.

Το πήρε πάνω του ο Όσμαν

Η συνέχεια ήταν συγκλονιστική με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση και να “μάχονται” μέχρι την τελευταία φάση. Ο Ντίμσα έδωσε μεγάλη λύση με σουτ τριών πόντων για το 64-60 και κάτι ανάλογο έκανε και ο Ταίρι που έγραψε το 67-64. Για τον Παναθηναϊκό όμως ο Όσμαν ήταν φανταστικός, έκανε τα πάντα και με 10 δικούς του πόντους έδωσε προβάδισμα πέντε πόντων στην ομάδα του, με τον Παναθηναϊκό στο 30’ να είναι μπροστά στο σκορ, 67-72.

Ο ΠΑΟΚ με τρίποντο μείωσε άμεσα τη διαφορά αλλά ο Όσμαν ήταν… σεληνιασμένος και με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 70-75. Ο Σορτς είχε ανεβάσει και αυτός την απόδοση του και έκανε το 71-77, με τον Παναθηναϊκός να βγάζει δύο πολύ μεγάλες άμυνες με τάπες των Λεσόρ και Γκραντ και στον αιφνιδιασμό ο Σορτς με ένα ακόμα τρίποντο να κάνει το 73-82, έξι λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει βάλει το νερό στο… αυλάκι, καθώς είχε επιβληθεί του ΠΑΟΚ, ο οποίος όσο και αν προσπαθούσε με τον Ταϊρί κυρίως δε μπορούσε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Δύο λεπτά πριν από το τέλος ο Παναθηναϊκός ήταν στο +9, 83-92, με τον Αταμάν από τη μία να είναι έξαλλος με τα λάθη των παικτών του, αλλά από την άλλη να μοιάζει πολύ δύσκολο να ανατρέψει την κατάσταση και τον Παναθηναϊκό να παίρνει την νίκη με 104-92.

Τα Δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 92-104

