Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone
Μαίνονται οι εχθροπραξίες
Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινή «στοχευμένη» επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο λιβανέζους στρατιώτες στον νότιο Λίβανο σήμερα, μία ημέρα μετά την συνάντηση ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.
«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.
