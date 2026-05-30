Κακοποίηση 3χρονης: Με ψεύτικα στοιχεία η μητέρα, στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά ο Πακιστανός σύντροφος

Το κατώφλι της ανακρίτριας Χανίων πέρασαν στις 10:00 του Σαββάτου (30/05) η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 10 μέρες μετά τη μεταφορά του 3χρονου κοριτσιού στο νοσοκομείο Χανίων, κακοποιημένου και αναίσθητου.

Αμφότεροι έχουν καταδικαστεί χωρίς αναστολή σε ποινές φυλάκισης, η μεν 25χρονη για τα ψέματα με τους ΑΜΚΑ, με την υποτιθέμενη αδερφή της, με τα δήθεν νεκρά μωρά και ο δε 25χρονος για παράνομη παραμονή στη χώρα. Οι δίκες έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ, την Τετάρτη τούς απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για το κακούργημα καθώς αυτοί φαίνεται ότι ευθύνονται για τον τραυματισμό της 3χρονης.

Η μικρούλα παραμένει στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ενώ, τα άλλα τρία παιδιά της 25χρονης παραμένουν με εισαγγελική παραγγελία φιλοξενούμενα στο νοσοκομείο Χανίων.

Από αυτά, μόνο το 12 μηνών μωράκι είναι παιδί του 25χρονου, το οποίο όμως δεν έχει δηλωθεί πουθένα, δεν έχει ΑΜΚΑ, βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό γέννησης, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Το ζευγάρι με τα 4 παιδιά φαίνεται πως διαβιούσε σε χώρο θερμοκηπίου στα Χωραφάκια Ακρωτήριου όπου εργαζόταν ο 25χρονος. Ο ίδιος, Πακιστάνος υπήκοος, παρά το γεγονός ότι είναι στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια όπως είπε και μάλιστα εργάζεται στα θερμοκήπια και στην λαϊκή αγορά, δεν διαθέτει κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο, άδεια παραμονής, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή έστω άδεια εργασίας.

Ανάλογη είναι και η κατάσταση για τη μητέρα, η οποία έδωσε έναν ΑΜΚΑ όπου φαίνονταν 6 τοκετοί που μάλιστα δεν αντιστοιχούν με τα 4 παιδιά.

Πάντως, οι εξηγήσεις που έχει δώσει το ζευγάρι για τον τραυματισμό της 3χρονης, δεν έχουν πείσει τις Αρχές καθώς από την πρώτη στιγμή οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων αναγνώρισαν τα σημάδια της κακοποίησης και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

