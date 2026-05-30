Τι πρέπει να προσέχουμε στα παπλώματα όταν τα αποθηκεύουμε

Τα συχνά λάθη που κάνει κάθε νοικοκυριό

Δημήτρης Δρίζος

  • Τα παπλώματα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο όταν είναι εντελώς στεγνά για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας και η δυσάρεστη οσμή.
  • Η υπερβολική συμπίεση των παπλωμάτων μειώνει τον όγκο και την θερμομονωτική τους ικανότητα, ειδικά στα πουπουλένια.
  • Αποθήκευση σε υγρά ή θερμά μέρη, όπως υπόγεια ή πατάρια χωρίς αερισμό, βλάπτει τα παπλώματα και μειώνει τη διάρκεια ζωής τους.
  • Η ιδανική αποθήκευση γίνεται σε δροσερό, ξηρό χώρο μέσα σε υφασμάτινες θήκες που επιτρέπουν την αναπνοή του υφάσματος.
  • Τα παπλώματα που έχουν χάσει όγκο μπορούν να ανακτήσουν μέρος του μετά από καλό αερισμό και ελαφρύ τίναγμα σε σκιερό χώρο.
Με την άφιξη του καλοκαιριού, πολλά νοικοκυριά αλλάζουν την διαρρύθμιση του σπιτιού τους, αποθηκεύοντας τα βαριά παπλώματα και τα χειμωνιάτικα κλινοσκεπάσματα.

Ωστόσο, ένα συχνό λάθος που παρατηρείται είναι η αποθήκευση αυτών πριν στεγνώσουν εντελώς ή η υπερβολική συμπίεσή τους για εξοικονόμηση χώρου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους επόμενους μήνες.

Η επίδραση της υγρασίας στα παπλώματα

Παρόλο που ένα πάπλωμα μπορεί να φαίνεται στεγνό εξωτερικά, συχνά διατηρεί υγρασία στο εσωτερικό του, ειδικά όταν πρόκειται για πουπουλένια ή παχιά γεμισμένα κλινοσκεπάσματα.

Η αποθήκευση σε κλειστούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες οσμές, αίσθηση κλεισούρας, ανάπτυξη μούχλας και φθορά της γέμισης. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να αερίζονται καλά τα παπλώματα μετά το πλύσιμο και πριν την τοποθέτησή τους σε αποθήκευση.

Οι κίνδυνοι της υπερβολικής πίεσης

Πολλοί προσπαθούν να μειώσουν τον αποθηκευτικό χώρο πιέζοντας τα παπλώματα σε μικρά κουτιά ή χρησιμοποιώντας σακούλες κενού αέρος. Παρότι πρακτική, αυτή η μέθοδος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γέμιση, ιδιαίτερα στα ποιοτικά παπλώματα με φυσικά υλικά όπως το πούπουλο. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια όγκου και θερμομονωτικής ικανότητας όταν τα παπλώματα επανέλθουν στη χρήση.

Πού πρέπει να αποφεύγεται η αποθήκευση παπλωμάτων

Τα παπλώματα δεν αντέχουν την υγρασία και την υπερβολική θερμοκρασία. Χώροι όπως υγρά υπόγεια, αποθήκες χωρίς αερισμό, πατάρια με υψηλές θερμοκρασίες και σημεία που εκτίθενται απευθείας στον ήλιο δεν είναι κατάλληλοι για τη φύλαξή τους.

Τέτοιες συνθήκες επιβαρύνουν τόσο τα υφάσματα όσο και τη γέμιση, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Ο σωστός τρόπος αποθήκευσης παπλωμάτων

Η καλύτερη πρακτική είναι να αποθηκεύουμε τα παπλώματα καθαρά και απολύτως στεγνά, σε έναν δροσερό και ξηρό χώρο. Ιδανικά, τοποθετούνται μέσα σε υφασμάτινες θήκες που επιτρέπουν την αναπνοή του υφάσματος, προστατεύοντάς τα από τη σκόνη χωρίς να εγκλωβίζουν υγρασία, όπως μπορεί να συμβεί με ορισμένες πλαστικές συσκευασίες.

Τι γίνεται αν το πάπλωμα έχει χάσει όγκο;

Σε περιπτώσεις όπου το πάπλωμα έχει συμπιεστεί υπερβολικά, συχνά μπορεί να ανακτήσει μέρος του όγκου του μετά από καλό αερισμό και ελαφρύ τίναγμα σε σκιερό χώρο. Ωστόσο, αν η υγρασία ή η παραμόρφωση παραμένουν για μεγάλο διάστημα, η φθορά μπορεί να είναι μόνιμη.

Συνολικά, το σημαντικότερο λάθος δεν είναι η αποθήκευση των παπλωμάτων, αλλά η προσπάθεια «συμπίεσής» τους σε όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο. Η σωστή αποθήκευση απαιτεί περισσότερο χώρο, ωστόσο συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας και της διάρκειας ζωής τους, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις όταν τα χρειαστείτε ξανά το χειμώνα.

