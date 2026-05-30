Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 14χρονη λόγω μέθης

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής μία ανήλικη κοπέλα, ηλικίας 14 ετών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η ανήλικη φέρεται να είχε προμηθευτεί αλκοόλ από περίπτερο και βρισκόταν μαζί με την παρέα της στο Πάρκο Μικρασιατών. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 14χρονη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν κρίθηκε σοβαρή και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 54χρονη ιδιοκτήτρια του περιπτέρου.

