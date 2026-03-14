Ιωάννινα: Χειροπέδες σε πατέρα λόγω μέθης του ανήλικου παιδιού του

Συνελήφθη σήμερα (14-03-2026) το πρωί στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για «έκθεση».

Ειδικότερα, σήμερα μετά τα μεσάνυχτα η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε από το εφημερεύον νοσοκομείο για τη μεταφορά ανηλίκου,συνοδεία των γονέων του, σε κατάσταση μέθης.

Στο πλαίσιο της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι ο ανήλικος βρισκόμενος χθες το βράδυ μόνος του στο σπίτι χωρίς επίβλεψη, προέβη στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης