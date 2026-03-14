Πάπιγκο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση τραυματισμένου ορειβάτη

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πάπιγκο για τη διάσωση και μεταφορά ενός τραυματισμένου ορειβάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας είναι Έλληνας, ο οποίος φέρεται να έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή του καταφυγίου της Αστράκας, όπου ο άνδρας βρισκόταν μαζί με γκρουπ επισκεπτών.

Ο ορειβάτης φέρει τραύματα στο πόδι και το χέρι, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη μετακίνησή του με ίδια μέσα από το δύσβατο σημείο, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στην περιοχή για την προσέγγιση του σημείου και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε σημείο όπου θα μπορεί να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

