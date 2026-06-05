Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ

Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου κινείται η Καρολάιν Τσάβες, δημοφιλής influencer από τη Βραζιλία, η οποία βρήκε έναν άκρως εκκεντρικό τρόπο για να δείξει τον ενθουσιασμό της για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η νεαρή, που μετρά περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini.

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