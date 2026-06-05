Σύρος: Όταν ο τραγουδιστής έκανε επίθεση στους «συνωμοσιολόγους» κι απειλούσε με μηνύσεις

Μιχάλης Παπαδάκος

Σύρος: Όταν ο τραγουδιστής έκανε επίθεση στους «συνωμοσιολόγους» κι απειλούσε με μηνύσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 44χρονος τραγουδιστής από τη Σύρο προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για αποπλάνηση ανήλικης.
  • Αρχικά αρνιόταν τις κατηγορίες και απειλούσε με μηνύσεις τους «συνωμοσιολόγους» μέσω social media.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία των γονέων 14χρονης που εντόπισαν μηνύματα μεταξύ της ανήλικης και του τραγουδιστή.
  • Η δικογραφία οδήγησε σε βούλευμα προφυλάκισης, ενώ ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι πίστευε πως η κοπέλα ήταν 16 ετών.
  • Η οικογένεια της ανήλικης εξέφρασε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.
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Στη φυλακή των Γρεβενών οδηγείται ο 44χρονος τραγουδιστής από τη Σύρο, ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικης.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός στο νησί των Κυκλάδων και δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί, προ δύο μηνών, που η προκαταρκτική εξέταση βρισκόταν υπό διερεύνηση, μέσω των λογαριασμών του στα social media, απειλούσε... θεούς και δαίμονες, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ανυπόστατες κατηγορίες, οι οποίες θα εκπέσουν, και πως θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο κατά των συκοφαντών του.

Ο Α.Μ. έγραφε χαρακτηριστικά απευθυνόμενους στους «συνωμοσιολόγους» ότι «δεν μπαινοβγαίνω σε φυλακές και κρατητήρια, ούτε με αφήνουν να βγαίνω έξω για να κάνω live, ούτε μου έχει επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος».

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Τρεις μήνες μετά ωστόσο, σχηματίστηκε δικογραφία για τον 44χρονο τραγουδιστή, η οποία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία κι εκδόθηκε βούλευμα για την προφυλάκισή του. Προσωρινά διακομίσθηκε στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας και τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταχθεί στη φυλακή Γρεβενών, στην οποία κρατούνται οι κατηγορούμενοι και οι τελεσίδικα καταδικασμένοι για σεξουαλικής φύσεως εγκλήματα.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς 14χρονης, όταν εντόπισαν στο κινητό της μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη το 2025. Το υλικό διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Αρχές και στη συνέχεια η δικογραφία έφτασε στην Εισαγγελία. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, εκδόθηκε βούλευμα που οδήγησε στην προφυλάκιση του τραγουδιστή.

Η οικογένεια της ανήλικης εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ από την πλευρά του ο τραγουδιστής, φέρεται να υποστήριξε ότι η νεαρή κοπέλα του είχε πει ότι ήταν 16 ετών κι ότι πήγαινε στα μαγαζιά που τραγουδούσε και του έστελνε εκείνη μηνύματα.

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