Σύρος: Σύλληψη 44χρονου για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση
Ο 44χρονος θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για να εκτίσει την ποινή του
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- Συνελήφθη 44χρονος στη Σύρο για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση.
- Εναντίον του υπήρχε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου.
- Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή.
- Ο 44χρονος θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για να εκτίσει την ποινή του.
Χειροπέδες σε έναν 44χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου – Ερμούπολης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου για υπόθεση αποπλάνησης παιδιού κατ’ εξακολούθηση.
Στον 44χρονο μετά απο την απόφαση του δικαστηρίου, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή και θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για να εκτίσει την ποινή του.
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