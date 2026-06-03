Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτη εκατομμυρίων με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 13 συλλήψεις

Snapshot Συνελήφθησαν 13 άτομα σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε παράνομα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομης είσπραξης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι διαχειριστής και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για την υπόθεση που αφορά και ψευδείς δηλώσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται φορολογικές παραβάσεις που προέκυψαν κατά την έρευνα. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/6/2026) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται σε υποθέσεις παράνομης είσπραξης ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και σε αδικήματα που σχετίζονται με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται διαχειριστής και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενώ συνολικά στην υπόθεση κατηγορούνται 39 άτομα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έρευνας έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.