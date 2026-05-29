Διάρρηξη από τη χιλιανή μαφία στη Βούλα: Το modus operandi και η πρακτική του εγκληματικού τουρισμού

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της χιλιανής μαφίας ταξίδευαν στη χώρα μας μέσω Ισπανίας και Ιταλίας

Μιχάλης Παπαδάκος

Διάρρηξη από τη χιλιανή μαφία στη Βούλα: Το modus operandi και η πρακτική του εγκληματικού τουρισμού
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αστυνομία ταυτοποίησε τη χιλιανή μαφία που διέπραξε διάρρηξη σε βίλα εφοπλιστή στη Βάρη με λεία άνω του 1,5 εκατ. ευρώ σε πανάκριβα ρολόγια.
  • Οι διαρρήκτες ταξίδευαν στην Ελλάδα με σκοπό την εγκληματική δράση, ακολουθώντας το πρότυπο του «εγκληματικού τουρισμού».
  • Ο εγκέφαλος της οργάνωσης ήταν ένας έγκλειστος Χιλιανός, ενώ μία 23χρονη Ελληνίδα ανέλαβε τη διοικητική υποστήριξη των δραστών στη χώρα.
  • Τα μέλη της συμμορίας είχαν υψηλές ικανότητες αποφυγής ανίχνευσης, όπως αποφυγή αποτυπωμάτων και κάλυψη χαρακτηριστικών.
  • Μετά την ταυτοποίηση της ομάδας για τη διάρρηξη στη Βάρη, εξετάζονται και άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με την ίδια εγκληματική οργάνωση.
Snapshot powered by AI

Οι Αρχές έφτασαν στην άκρη του νήματος και ταυτοποίησαν τους δράστες μιας κινηματογραφικής διάρρηξης με λεία τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε βίλα πασίγνωστου εφοπλιστή στη Βάρη.

Η διάρρηξη έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025, όταν οι «εισαγόμενοι» διαρρήκτες εισέβαλαν κατόπιν σχεδίου που είχαν εκπονήσει από καιρό, στη βίλα του εφοπλιστή κι αφαίρεσαν πανάκριβα ρολόγια η αξία των οποίων ξεπερνούσε τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Το modus operandi της σπείρας παραπέμπει σε εγκληματικό τουρισμό

Οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν την ομάδα των Χιλιανών διαρρηκτών, κι όπως αποδείχθηκε ο ιθύνων νους ήταν ένας έγκλειστος ομοεθνής τους, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί και είχε συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα.

Οι Χιλιανοί διαρρήκτες, είχαν συστήσει ομάδα και ταξίδευαν στη χώρα μας, αποκλειστικά και μόνο για να προβούν σε εγκληματικές ενέργειες εξ ου κι ο όρος «εγκληματικός τουρισμός».

Φυσικά και δεν στόχευαν σε τυχαίες κατοικίες. Είχαν βρει τους στόχους τους πριν καν μπουν στο αεροπλάνο για να έρθουν στη χώρα μας, ύστερα από πολύμηνες «έρευνες» που έκαναν με τη βοήθεια του εν Ελλάδι συνδετικού τους κρίκου.

Εκτός από τον έγκλειστο στην εγκληματική οργάνωση, ήταν και μια 23χρονη Ελληνίδα. Η νεαρή γυναίκα, είχε αναλάβει διάφορα... διαδικαστικά, όπως τις μετακινήσεις τους στη χώρα, τον εφοδιασμό τους με είδη πρώτης ανάγκης, τις συνεννοήσεις κτλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της χιλιανής μαφίας ταξίδευαν στη χώρα μας μέσω Ισπανίας και Ιταλίας. Μάλιστα, στις προαναφερθείσες χώρες, υπάρχουν σκληρές συμμορίες που δραστηριοποιούνται εκεί, και ειδικά στην Ισπανία αποτελούν μεγάλο «πονοκέφαλο» των διωκτικών Αρχών.

Οι διαρρήκτες της Βάρης, είχαν μεγάλες ικανότητες, έτσι ώστε να μην αφήνουν ίχνη. Πρόσεχαν πολύ κάθε τους κίνηση, δεν άφηναν αποτυπώματα, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, κτλ.

Οι συγκεκριμένοι διαρρήκτες, μπορεί να έχουν ταυτοποιηθεί μόνο για μία διάρρηξη, ωστόσο, ύστερα από την ταυτοποίησή τους βγήκαν από το συρτάρι κι άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, με τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ να ερευνούν αν εμπλέκεται η ίδια εγκληματική ομάδα, είτε με την ίδια σύσταση, είτε με άλλα μέλη σε παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Ερντογάν στην επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης: Προσευχήθηκε στην Αγιά Σοφιά και ευχήθηκε «περισσότερες κατακτήσεις στο μέλλον»

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Φενεός Κορινθίας: Θλίψη για τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου -Σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ