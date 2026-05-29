Διάρρηξη από τη χιλιανή μαφία στη Βούλα: Το modus operandi και η πρακτική του εγκληματικού τουρισμού

Οι Αρχές έφτασαν στην άκρη του νήματος και ταυτοποίησαν τους δράστες μιας κινηματογραφικής διάρρηξης με λεία τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε βίλα πασίγνωστου εφοπλιστή στη Βάρη.

Η διάρρηξη έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025, όταν οι «εισαγόμενοι» διαρρήκτες εισέβαλαν κατόπιν σχεδίου που είχαν εκπονήσει από καιρό, στη βίλα του εφοπλιστή κι αφαίρεσαν πανάκριβα ρολόγια η αξία των οποίων ξεπερνούσε τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Το modus operandi της σπείρας παραπέμπει σε εγκληματικό τουρισμό

Οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν την ομάδα των Χιλιανών διαρρηκτών, κι όπως αποδείχθηκε ο ιθύνων νους ήταν ένας έγκλειστος ομοεθνής τους, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί και είχε συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα.

Οι Χιλιανοί διαρρήκτες, είχαν συστήσει ομάδα και ταξίδευαν στη χώρα μας, αποκλειστικά και μόνο για να προβούν σε εγκληματικές ενέργειες εξ ου κι ο όρος «εγκληματικός τουρισμός».

Φυσικά και δεν στόχευαν σε τυχαίες κατοικίες. Είχαν βρει τους στόχους τους πριν καν μπουν στο αεροπλάνο για να έρθουν στη χώρα μας, ύστερα από πολύμηνες «έρευνες» που έκαναν με τη βοήθεια του εν Ελλάδι συνδετικού τους κρίκου.

Εκτός από τον έγκλειστο στην εγκληματική οργάνωση, ήταν και μια 23χρονη Ελληνίδα. Η νεαρή γυναίκα, είχε αναλάβει διάφορα... διαδικαστικά, όπως τις μετακινήσεις τους στη χώρα, τον εφοδιασμό τους με είδη πρώτης ανάγκης, τις συνεννοήσεις κτλ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της χιλιανής μαφίας ταξίδευαν στη χώρα μας μέσω Ισπανίας και Ιταλίας. Μάλιστα, στις προαναφερθείσες χώρες, υπάρχουν σκληρές συμμορίες που δραστηριοποιούνται εκεί, και ειδικά στην Ισπανία αποτελούν μεγάλο «πονοκέφαλο» των διωκτικών Αρχών.

Οι διαρρήκτες της Βάρης, είχαν μεγάλες ικανότητες, έτσι ώστε να μην αφήνουν ίχνη. Πρόσεχαν πολύ κάθε τους κίνηση, δεν άφηναν αποτυπώματα, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, κτλ.

Οι συγκεκριμένοι διαρρήκτες, μπορεί να έχουν ταυτοποιηθεί μόνο για μία διάρρηξη, ωστόσο, ύστερα από την ταυτοποίησή τους βγήκαν από το συρτάρι κι άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, με τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ να ερευνούν αν εμπλέκεται η ίδια εγκληματική ομάδα, είτε με την ίδια σύσταση, είτε με άλλα μέλη σε παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.

