Βούλα: «Χρυσή» διάρρηξη 45 πολυτελών ρολογίων, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, σε βίλα εφοπλιστών

Snapshot Εξιχνιάστηκε διαρρήξη σε βίλα εφοπλιστή στη Βάρη, όπου κλάπηκαν 45 πολυτελή ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από χιλιανή εγκληματική οργάνωση.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν με το μοντέλο «εγκληματικού τουρισμού», πραγματοποιώντας στοχευμένες διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, νοικιασμένα οχήματα και τεχνικές εισόδου χωρίς ίχνη παραβίασης, ενώ ο αρχηγός βρίσκεται ήδη κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σχηματίστηκε δικογραφία για τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις αλλοδαποί και μία ημεδαπή με

Εξιχνιάστηκε από τοελληνικό FBI διάρρηξη που είχε γίνει σε βίλα γνωστού εφοπλιστή στα νότια προάστια από το Τμήμα Διαρρηκτών της ΕΛ.ΑΣ., γνωστό και ως «ελληνικό FBI».

Η κλοπή είχε σημειωθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2025 στη Βάρη, όταν δύο άνδρες ηλικίας 33 και 26 ετών εισήλθαν στην κατοικία χωρίς να αφήσουν εμφανή ίχνη παραβίασης. Από το εσωτερικό του σπιτιού αφαίρεσαν 45 πολυτελή χειροποίητα ρολόγια, τα οποία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχαν κατασκευαστεί αποκλειστικά για τον εφοπλιστή και τα μέλη της οικογένειάς του.

Οι έρευνες των αστυνομικών, με τη βοήθεια οπτικού υλικού και στοιχείων από τις μετακινήσεις των υπόπτων, οδήγησαν στην ταυτοποίηση τεσσάρων μελών χιλιανής εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο ένας από τους βασικούς υπόπτους αναχώρησε από την Ελλάδα μόλις μία ημέρα μετά τη διάρρηξη, ενώ ο συνεργός του εγκατέλειψε τη χώρα εννέα ημέρες αργότερα. Και οι δύο φέρονται να ταξίδεψαν προς τη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., πίσω από τη δράση της συμμορίας βρίσκεται 40χρονος Χιλιανός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε τον κεντρικό συντονισμό της ομάδας, οργανώνοντας τόσο τις μετακινήσεις των μελών όσο και την επιλογή στόχων στην Αττική.

Η μέθοδος δράσης της οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, παραπέμπει στο μοντέλο του λεγόμενου «εγκληματικού τουρισμού», κατά το οποίο ομάδες κακοποιών μετακινούνται οργανωμένα από χώρα σε χώρα, πραγματοποιούν στοχευμένες διαρρήξεις μεγάλης λείας και στη συνέχεια αποχωρούν αεροπορικώς πριν εντοπιστούν.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική, καθώς και στο εξωτερικό στο πλαίσιο του φαινομένου διασυνοριακής εγκληματικότητας «εγκληματικός τουρισμός»– Ταυτοποιήθηκαν συνολικά -4- άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Εξιχνιάσθηκε περίπτωση διακεκριμένης κλοπής σε πολυτελή οικία στην Αττική από την οποία είχαν αφαιρεθεί πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας -1.500.000- ευρώ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική, καθώς και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά -4- άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, καθώς και πλαστογραφία.

Πρόκειται για -3- αλλοδαπούς, ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για περιπτώσεις διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής, καθώς και για μία 23χρονη ημεδαπή, η οποία είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, ταξίδευαν και διέμεναν για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, διαπράττοντας διακεκριμένες κλοπές σε οικίες σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό την παράνομη αποκόμιση εισοδήματος.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi), ενώ από την ανάλυση των προανακριτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι δραστηριοποιούνταν στο πλαίσιο του φαινομένου της διασυνοριακής εγκληματικότητας «εγκληματικός τουρισμός».

Πιο αναλυτικά, για την εξυπηρέτηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας, είχαν εξοπλιστεί με νοικιασμένα οχήματα για τις μετακινήσεις τους, καθώς και με πλαστά έγγραφα, μάσκες, γάντια κ.λπ. για την αποτροπή του εντοπισμού και σύλληψής τους, ενώ ορισμένοι διέμειναν στην Ελλάδα για μικρό χρονικό διάστημα ανάλογα με τα έσοδά τους από την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Περαιτέρω, τα μέλη της οργάνωσης, εισέρχονταν στην Ελλάδα μέσω πτήσεων από Ευρωπαϊκές Χώρες του χώρου Schengen, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες να ελεγχθούν κατά την άφιξή τους. Ωστόσο, στην οργάνωση συμμετείχαν και άτομα τα οποία διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και τα οποία καθοδηγούσαν τα μετακινούμενα μέλη παρέχοντας τους τα μέσα για να πραγματοποιήσουν τον εγκληματικό τους σκοπό.

Προς την ίδια κατεύθυνση, εφοδιάζονταν με πλαστογραφημένα έγγραφα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, καθώς και την ενοικίαση των «επιχειρησιακών» οχημάτων, με τα οποία κινούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, επιτηρώντας οικίες και εντοπίζοντας τον στόχο τους. Ακολούθως, προσέγγιζαν πεζή τις οικίες-στόχους και αφού επιβεβαίωναν την απουσία των ενοίκων, εισέρχονταν σ’ αυτές.

Συγκεκριμένα, αποκτούσαν πρόσβαση σε γειτονικές οικίες και από εκεί αναρριχούνταν, προκειμένου να φτάσουν στην οικία-στόχο. Εκεί, έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης. Στη συνέχεια, ερευνούσαν τους χώρους των οικιών και αφαιρούσαν τιμαλφή όπως πολύτιμα ρολόγια, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους στους κλεπταποδόχους με τους οποίους συνεργαζόταν η οργάνωση.

Σημειώνεται ότι, κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία μίσθωναν σε ονόματα τρίτων προσώπων, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές μέσων μεταφοράς.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης, που ήλεγχε τις ροές αλλοδαπών στην Ελλάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την παράνομη απόκτηση εσόδων, δίνοντας τους κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, φρόντισε για την άφιξη του 33χρονου και του 26χρονου, καθώς και για την περαιτέρω υποστήριξή τους, όσο βρίσκονταν στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους, με την βοήθεια της 23χρονης, τα απαραίτητα εργαλεία για τη διάπραξη της κλοπής.

Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 23χρονης εντοπίστηκαν ευρήματα που καταδεικνύουν την ανωτέρω εγκληματική δράση, όπως πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, διαβατήριο με τα στοιχεία του αρχηγικού μέλους, πλήθος εγγράφων αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες γυναικείες τσάντες και κοσμήματα.

Μέχρι στιγμής, έχει εξιχνιασθεί μία περίπτωση διακεκριμένης κλοπής που διαπράχθηκε σε οικία την 13-12-2025 στην Αττική, με φυσικούς αυτουργούς τον 33χρονο και τον 26χρονο, με το συνολικό παράνομο χρηματικό όφελος να ξεπερνά το -1.500.000- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης.