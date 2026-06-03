Πάτρα: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με περισσότερα από 1000 δένδρα

Snapshot Η Ασφάλεια Πάτρας εντόπισε χασισοφυτεία με περισσότερα από 1000 δένδρα σε ορεινή περιοχή του Νομού Φθιώτιδας.

Η δίωξη ναρκωτικών παρακολουθούσε διακριτικά το σημείο για πάνω από δύο μήνες πριν τη σύλληψη.

Συνελήφθη ένας άνδρας που βρέθηκε στη χασισοφυτεία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πιθανόν να γίνουν νέες συλλήψεις. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιτυχία της Ασφάλειας Πάτρας, στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, άνδρες της δίωξης ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν μεγάλη χασισοφυτεία σε ορεινή περιοχή του Νομού Φθιώτιδας.

Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση δύο και πλέον μηνών το σημείο και τελικά προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη ενός άνδρα που βρέθηκε στη χασισοφυτεία όπου υπήρχαν περισσότερα από 1000 δένδρα.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη και ενδεχομένως να υπάρξουν και νέες συλλήψεις.

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