Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο

newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας

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  • Η φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο στις 3 Ιουνίου βρίσκεται χωρίς ενεργό μέτωπο
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς και δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές ή επιχειρήσεις.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα.
  • Υποστήριξη παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή.
  • Η πυρκαγιά βρισκόταν βορείως της θέσης «Σοφό» και κατευθυνόταν προς το βουνό.
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου στον Ασπρόπυργο και σύμφωνα με πληροφορίες καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης.

Η φωτιά βρισκόταν βορείως της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό.

Η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές ή επιχειρήσεις.

φωτια

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Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κινητοποιήθηκαν αμέσως, καθώς η περιοχή απαιτεί γρήγορη επέμβαση λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας και των ανοιχτών εκτάσεων που υπάρχουν στον Ασπρόπυργο.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχείρησαν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού έκαναν 5 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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