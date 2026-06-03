Βόλος: Φωτιά σε διαμέρισμα κοντά σε δημοτικό σχολείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου για φωτιά που ξέσπασε σε ταράτσα κατοικίας στην οδό Κανάρη, πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.

Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ προληπτικά κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην κατοικία πιθανότατα ζει ηλικιωμένος που την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν ήταν μέσα, ενώ δείχνει εγκαταλελειμμένη με αρκετά μαζεμένα σκουπίδια, όπως αναφέρει το «Magnesianews».