Βόλος: Φωτιά σε διαμέρισμα κοντά σε δημοτικό σχολείο

Από το περιστατικό δε σημειώθηκε τραυματισμός 

Newsbomb

Βόλος: Φωτιά σε διαμέρισμα κοντά σε δημοτικό σχολείο
Magnesianews.gr
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου για φωτιά που ξέσπασε σε ταράτσα κατοικίας στην οδό Κανάρη, πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.

Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ προληπτικά κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην κατοικία πιθανότατα ζει ηλικιωμένος που την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν ήταν μέσα, ενώ δείχνει εγκαταλελειμμένη με αρκετά μαζεμένα σκουπίδια, όπως αναφέρει το «Magnesianews».

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