Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην Φωκίδα στην περιοχή Αγία Ευθυμία και καίει σε αγροτοδασική έκταση.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη.
Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.
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