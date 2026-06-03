Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην Φωκίδα στην περιοχή Αγία Ευθυμία και καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

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