Φωτιά σε σπίτι στα Μέγαρα - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς καθώς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε στα Μέγαρα Αττικής.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά κατεσβέσθη αφού στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από τη πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
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