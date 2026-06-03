Φωτιά σε σπίτι στα Μέγαρα - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε στα Μέγαρα Αττικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά κατεσβέσθη αφού στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από τη πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

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