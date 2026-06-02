Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σκουφά - Δείτε εικόνες

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης λίγο μετά τις 20:00 σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Σκουφά, στο Κολωνάκι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρο καταστήματος που στεγάζεται σε πενταώροφη πολυκατοικία, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν ώστε να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου.

Στο σημείο έφτασε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση της ηλεκτροδότησης του κτιρίου και της γύρω περιοχής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις συνθήκες της επιχείρησης.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Σκουφά, στο ύψος της οδού Δημοκρίτου, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.