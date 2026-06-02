Συνταγματική Αναθεώρηση: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της ΝΔ

Υπενθυμίζεται πως η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος την ερχόμενη Πέμπτη 4 Ιουνίου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της ΝΔ
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  • Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση με κύριους άξονες αλλαγές στην ποινική ευθύνη υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας των δικαστηρίων και την εισαγωγή ιδιωτικών πανεπιστημίων.
  • Προτείνεται εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποχρεωτική αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
  • Η αναθεώρηση περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης με σεβασμό στην ατομική ελευθερία.
  • Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αναθεώρηση την Πέμπτη 4 Ιουνίου, με διακομματική επιτροπή να επεξεργάζεται τις προτάσεις.
  • Ο πρωθυπουργός καλεί όλα τα κόμματα να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία και επισημαίνει ότι η αναθεώρηση στοχεύει σε εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος έως το 2030.
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Κατατέθηκε στη Βουλή το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Οι βασικότεροι άξονες της πρότασης της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Οι βασικότεροι άξονες της αναθεωρητικής πρότασης περιλαμβάνουν:

  • Ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών (Άρθρο 86), με διευρυμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Παράλληλα, προτείνεται η επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση.
  • Ανώτατη Εκπαίδευση: Θεσμοθετείται η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους (Άρθρο 16).
  • Καθιερώνεται μία και μόνη, αλλά χρονικά μεγαλύτερη, εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με σκοπό την ενίσχυση του υπερκομματικού του ρόλου.
  • Εισάγεται η υποχρεωτική, αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αποδοτικότητα, καθώς και η συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
  • Εισάγεται πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης με γνώμονα την προστασία της ατομικής ελευθερίας, καθώς και η λήψη συνταγματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
  • Θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμηνη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.

Δείτε ολόκληρη την πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

«Οδικός χάρτης εκσυγχρονισμού της δημόσιας ζωής»

Υπενθυμίζεται πως όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση καταθέτει «έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα».

Ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα social media, έγραψε:

«Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, σήμερα, στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα.

Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία: από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων.

Και ακόμη, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του.

Ταυτόχρονα, προβλέπει ρυθμίσεις ώριμες στην κοινωνία, όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της Επιστολικής Ψήφου σ’ όλους τους εκλογείς. Ενώ μεριμνά για το μέλλον και λαμβάνει μέτρα για την κλιματική κρίση, ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας. Και θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ατομικής και της κοινωνικής ευημερίας.

Στόχος μας είναι το 2030 -χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη. Γι’ αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν όπως σήμερα. Αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, τελικά, την καθημερινότητα όλων μας».

Την Πέμπτη ξεκινούν οι διαδικασίες

Υπενθυμίζεται πως η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος την ερχόμενη Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Σε όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων για την αναθεώρηση, ο αριθμός των οποίων θα είναι αναλογικά σύμφωνα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει για να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να καθορίσει τον χρόνο εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας.

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