Χατζηδάκης για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: «Η συμφωνία με τη Meridiam απαντά σε όλους»

«Στον κάλαθο των αχρήστων πήγαν οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου μετά τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και τη γαλλική Meridiam. Διερωτώμαι τι θα λένε τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Χατζηδάκης για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: «Η συμφωνία με τη Meridiam απαντά σε όλους»
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  • Η συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Meridiam για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου χαρακτηρίζεται ως σημαντική εθνική και ευρωπαϊκή επιτυχία από τον Κωστή Χατζηδάκη.
  • Η συμμετοχή της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα και προοπτική του υποθαλάσσιου καλωδίου.
  • Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απαντά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην εξωτερική και αμυντική πολιτική, όπως η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και οι συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ.
  • Η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία της Κύπρου και της ΕΕ.
  • Η εξέλιξη θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν το έργο πριν την υλοποίησή του.
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Τη συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της γαλλικής Meridiam για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου σχολίασε με ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια σημαντική εθνική και ευρωπαϊκή επιτυχία.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η είσοδος της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο του υποθαλάσσιου καλωδίου δίνει απάντηση σε όσους είχαν αμφισβητήσει τη βιωσιότητα και την προοπτική του έργου.

«Στον κάλαθο των αχρήστων πήγαν οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου μετά τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και τη γαλλική Meridiam. Διερωτώμαι τι θα λένε τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιλέγει να απαντά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην εξωτερική και αμυντική πολιτική και όχι με δηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό απαριθμεί, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στον Έβρο το 2020, τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με τις φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale και τα F-35, καθώς και τον σχεδιασμό για τον «Αμυντικό Θόλο».

Παράλληλα, αναφέρεται στην ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες, ενώ κάνει ειδική μνεία στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα, στην ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακού κόμβου και στις συμφωνίες με τις Chevron και Exxon για έρευνες υδρογονανθράκων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη συμφωνία ΑΔΜΗΕ - Meridiam, ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει ότι η συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού ομίλου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την ενεργειακή πολιτική της χώρας και τον ΑΔΜΗΕ, ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας και συμβάλλει στην υλοποίηση ενός έργου που, όπως επισημαίνει, είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία της Κύπρου όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η χθεσινή εξέλιξη ήταν μία μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στην εξωτερική ενεργειακή και ευρωπαϊκή της πολιτική. Είναι μια απάντηση στην πράξη σε όσους αμφισβητούν τα πάντα πριν δουν τα σχέδια και τις εξελίξεις», καταλήγει στην ανάρτησή του, συγχαίροντας όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

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