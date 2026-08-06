«OnlyMarms»: Βιολόγος δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans για... μαρμότες

Λίγες ημέρες αφού η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ομοσπονδιακές περικοπές στον κλάδο της επιστημονικής έρευνας, ο βιολόγος Ντάνιελ Μπλούμσταϊν καθόταν σε ένα λιβάδι στο Γκότικ του Κολοράντο και σκεφτόταν δεκαετίες που είχε ξοδέψει στο πρόγραμμά του για τις μαρμότες, το οποίο πλέον απειλούνταν.

Όμως καθώς καθόταν στο λιβάδι, ο καθηγητής του UCLA και διευθυντής του «Marmot Project» στο Βιολογικό Εργαστήριο των Βραχωδών Ορέων στο Crested Butte του Κολοράντο, σκέφτηκε μια αναπάντεχη λύση: Το OnyFans.

Επιστρέφοντας στο εργαστήριό του, ο Μπλούμσταϊν παρουσίασε την ιδέα στους συναδέλφους του, οι οποίοι εξέφρασαν ανάμεικτες απόψεις, αλλά τελικά συμφώνησαν και αποφάσισαν να ονομάσουν τον λογαριασμό... «OnlyMarms».

«Θα είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και δεν πρόκειται να το σεξουαλικοποιήσουμε», δήλωσε ο Μπλουμστάιν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, μιλώντας στους New York Times. «Απλώς θα διασκεδάσουμε μοιράζοντας το περιεχόμενο».

Ο λογαριασμός, ο οποίος αναρτά ερευνητικά βίντεο με άγριες μαρμότες — ένα γένος μεγάλων τρωκτικών που μοιάζουν με σκίουρους, με αιχμηρά νύχια και τριχωτά αυτιά — να σκάβουν φωλιές ή να τρέχουν πάνω σε βράχους, προσφέρει δωρεάν συνδρομές, αλλά ζητάει δωρεές, οι οποίες διατίθενται για τη χρηματοδότηση των επιτόπιων μελετών που διεξάγουν ο Μπλουμστάιν και η ομάδα του.

Οι ερευνητές παρακολουθούν τη συμπεριφορά και τις γενεαλογίες των μαρμοτών για να κατανοήσουν, για παράδειγμα, πώς αντιδρούν τα θηλαστικά στις περιβαλλοντικές αλλαγές.

Μέχρι στιγμής, ο λογαριασμός «OnlyMarms» έχει περίπου 2.900 επισκέψεις και 112 συνδρομητές, και έχει αποφέρει περίπου 4.000 δολάρια σε δωρεές, ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που, σύμφωνα με τον Μπλούμσταϊν, απαιτείται για να συνεχιστεί η έρευνα στο άμεσο μέλλον.

Παρόλα αυτά, η Έμιλι Ρένκι, μέλος της ερευνητικής ομάδας, είναι αισιόδοξη.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δίνουν περίπου 10 δολάρια, κάτι που μου δείχνει ότι υπάρχει πραγματικό και αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτό που κάνουμε», δήλωσε η ίδια στο αμερικανικό μέσο.

Η απειλή που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα του Μπλούμσταϊν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κυβερνητικής αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης Τραμπ στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση θεσμών και ιδρυμάτων, η οποία έχει επιφέρει επιφέρει χιλιάδες απολύσεις, περικοπές σε ερευνητικά προγράμματα, πάγωμα επιχορηγήσεων και κυρώσεις σε πανεπιστήμια.