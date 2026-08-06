Μητσοτάκης: Ενίσχυση επενδύσεων, εν όψει των εκλογών της άνοιξης του 2027

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσσει την ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία ως κεντρικό άξονα για την επόμενη τετραετία έως τις εκλογές του 2027.

Η βιομηχανία θεωρείται στρατηγική προτεραιότητα για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση στοχεύει σε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τους σημερινούς, με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Υπάρχουν σημαντικές ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες, με το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους περίπου 450 δισ. ευρώ να προσφέρει σημαντικές προοπτικές για τη χώρα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε προτεραιότητες όπως 11 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις 3,7 δισ. ευρώ, πρόγραμμα μείωσης ενεργειακού κόστους 700 εκατ. ευρώ και εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Snapshot powered by AI

Την ενίσχυση των επενδύσεων, με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, έθεσε ως βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μπορεί να επιτύχει ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους σημερινούς.

«Ενόψει του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

«Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μπορούμε καλύτερα, όμως. Και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα: ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμα πιο γρήγορη σύγκλιση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, επισημαίνοντας πως η βιομηχανία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενίσχυσης των εξαγωγών.

Αναφέρθηκε ακόμη στις μεταρρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, η στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περιόδου, σημειώνοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους περίπου 450 δισ. ευρώ, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα.

«Θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί, κυβέρνηση και επιχειρήσεις, ώστε να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για τη βιομηχανία, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, επενδύσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ μέσω του αναπτυξιακού νόμου και των στρατηγικών επενδύσεων, πρόγραμμα 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της μεταποίησης έως το 2030, εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς, ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων και αναβάθμιση της λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας.

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