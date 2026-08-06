Τηλεθέαση: Ο ΠΑΟ έφερε υψηλά ποσοστά στην καλοκαιρινή αρένα

Τι τηλεθέαση έκανε το ματς ΠΑΟ-ΤΣΣΚΑ 1948;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Ο ΠΑΟ έφερε υψηλά ποσοστά στην καλοκαιρινή αρένα
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  • Ο αγώνας ΠΑΟ-ΤΣΣΚΑ 1948 στα playoffs του Conference League σημείωσε τηλεθέαση 25,5% στο σύνολο και 24,6% στο δυναμικό κοινό για τον ΣΚΑΪ.
  • Η επανάληψη της σειράς «Σόι σου» στον ALPHA κατέγραψε 13,9% στο σύνολο και 17% στο κοινό 18-54 ετών.
  • Η σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» στο MEGA σημείωσε 14,2% στο σύνολο και 16,1% στο δυναμικό κοινό.
  • Η κωμωδία «Πενήντα Πενήντα» στο MEGA έφτασε το 16,4% στο σύνολο και 21,8% στο δυναμικό κοινό.
  • Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 11,2% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό.
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Η βραδινή ζώνη του καλοκαιριού έχει γεμίσει από επαναλήψεις σειρών, κάποιες εκ των οποίων σημειώνουν υψηλά ποσοστά. Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης, πρωταγωνιστής ήταν ο ΣΚΑΪ με το ματς ΠΑΟ-ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την ΤΣΣΚΑ 1948, στα playoffs του Conference League, και το κανάλι του Φαλήρου κέρδισε το 25,5% του συνόλου και το 24,6%του δυναμικού κοινού

Από τις επαναλήψεις ξεχώρισε το «Σόι σου», στον ALPHA, καταγράφοντας 13,9% στο σύνολο και 17% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι μαζί» σημείωσε 14,2% στο σύνολο και 16,1% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Πενήντα Πενήντα», που ακολούθησε, σκαρφάλωσε στο 16,4% του συνόλου και στο 21,8% του δυναμικού κοινού.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», που προβλήθηκε σε επανάληψη, κατέγραψε 11,2% και 11,3% αντίστοιχα. Η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» δεν ξεπέρασε το 3,6% και το 5,3%, ενώ για το «Έτερος Εγώ» τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 7,2% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό.

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