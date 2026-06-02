Πέθανε η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου – Το μήνυμα του Σπύρου Μπιμπίλα

Snapshot Η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου πέθανε ξαφνικά και η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη στο Δερβένι Κορινθίας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε τον θάνατό της και τόνισε τη δημιουργικότητά της και τη φιλία της με τον χώρο της υποκριτικής.

Η Έλενα Ιωάννου ήταν σύντροφος του ηθοποιού Ιωάννη Σαμαρτζή, ο οποίος επίσης έκανε ανάρτηση για τον χαμό της.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε ότι η Έλενα πάντα υποδεχόταν με χαμόγελο και συμμετείχε σε δράσεις για τους ηθοποιούς. Snapshot powered by AI

Μία δυσάρεστη είδηση στον χώρο για τους εκπροσώπους της υποκριτικής τέχνης έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, ανακοινώνοντας τον θάνατο της τραγουδίστριας Έλενας Ιωάννου.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας η τραγουδίστρια, που ήταν σύντροφος του ηθοποιού Ιωάννη Σαμαρτζή «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή. Η κηδεία της καλλιτέχνιδας θα γίνει την Τετάρτη στο Δερβένι Κορινθίας.

«Αντίο αγαπημένη μας φίλη… Η Έλενα Ιωάννου η αγαπημένη μας φίλη και τόσο δημιουργική τραγουδίστρια ταξίδεψε ξαφνικά για άλλους κόσμους αφήνοντας τον λατρεμένο της σύντροφο τον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο Ιωάννη Σαμαρτζή πίσω…

Αύριο θα την αποχαιρετήσουμε από το Δερβένι Κορινθίας στις 11πμ. Καλό ταξίδι Έλενα που πάντα μας υποδεχόσουν στο Ίχνος με χαμόγελο και πότε δεν έλειψες από κάθε τι που κάναμε για τους ηθοποιούς», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Για τον χαμό της Έλενας Ιωάννου έκανε ανάρτηση και ο αγαπημένος της Ιωάννης Σαμαρτζής.

Διαβάστε επίσης