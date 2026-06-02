Γαλλία: 19χρονος κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις που διέπραξε όταν ήταν ανήλικος

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός 19χρονου ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων στο Μετς της ανατολικής Γαλλίας, που βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλές κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον επτά κοριτσιών και εφήβων.

Ο κατηγορούμενος ήταν ακόμα ανήλικος κατά τη στιγμή των γεγονότων, τα οποία έγιναν σε διάφορες τοποθεσίες στη Λωρραίνη από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2023.

Ο 19χρονος φέρεται να διέπραξε το πρώτο από αυτά τα εγκλήματα όταν ήταν μόλις έξι ετών.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένα παιδί κάτω των 13 ετών κατά τη στιγμή διάπραξης του εγκλήματος, δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης για αυτές τις πράξεις, αλλά μπορεί να του επιβληθούν αναμορφωτικά μέτρα. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε μετά την ηλικία των 13 ετών.

Η πρώτη ημέρα της δίκης

Λίγο πριν από την έναρξη της πρώτης ημέρας της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών μέχρι την ετυμηγορία που θα εκδοθεί την Παρασκευή, επτά νεαρές κοπέλες κάθισαν στις θέσεις της πολιτικής αγωγής. Ορισμένες από αυτές είναι συγγενικά πρόσωπα του κατηγορούμενου.

«Οι πελάτισσες μου περιμένουν απαντήσεις, να αναγνωριστούν ως θύματα και πάνω από όλα μια συγγνώμη από τον κατηγορούμενο», δήλωσε η Σαρλό Κορντεμπάρ, δικηγόρος δύο ξαδέρφων του κατηγορουμένου, η μία εκ των οποίων αποκάλυψε τα γεγονότα τον Οκτώβριο του 2022 κατά τη διάρκεια νοσηλείας της σε ψυχιατρική κλινική έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που διέπραξε.

«Οι πελάτισσες μας ανησυχούν, είναι αγχωμένες, ευάλωτες.... Περνούν τον χρόνο τους πηγαινοερχόμενες σε ψυχιάτρους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ζάκια Αίτ Αλί Σλιμανέ, η οποία είναι δικηγόρος δύο θυμάτων.

Ο 19χρονος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση ή βιασμό σε βάρος δύο ξαδέρφων του. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν το 2013 και συνεχίστηκαν μέχρι το 2019, και ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε ορισμένες φορές βία -τσιμπήματα, χαστούκια ή γροθιές- ή ακόμη και απειλώντας τους με μαχαίρι, σύμφωνα με την δικογραφία.

Αργότερα, το 2022, ενώ ο κατηγορούμενος ήταν στο λύκειο, μια συμμαθήτριά του τον κατηγόρησε ότι την ανάγκασε να τον φιλήσει και την άγγιξε με ακατάλληλο τρόπο, ενώ μια χρονιά αργότερα, ο 19χρονοςφέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που μια άλλη συμμαθήτριά του ήταν μισοκοιμισμένη σε σπίτι φίλων τους, και την θώπευσε.

Τρεις ακόμη κοπέλες, γεννημένες μεταξύ του 2005 και του 2008, κατήγγειλαν επίσης φορές που δέχτηκαν ακατάλληλο άγγιγμα ή βίαιες σεξουαλικές πράξεις υπό πίεση, συμπεριλαμβανομένων απειλών για δυσφήμισή τους ή διανομή γυμνών φωτογραφιών τους.

Οι ίδιες κοπέλες κατήγγειλαν επίσης ότι απειλήθηκαν με όπλο -μαχαίρι, ξυράφι- και ότι υπέστησαν σωματική βία όταν αντιστάθηκαν.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 19χρονος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, γεννήθηκε σε οικογένεια με «παθολογική» δυναμική.

Στο νηπιαγωγείο, άσκησε βία προς άλλα κορίτσια καθώς και προς δασκάλους του. Στο δημοτικό, κάποιες φορές ερχόταν στο σχολείο με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από δύο σχολεία και στη συνέχεια από τρία γυμνάσια.

Ειδικοί πιστεύουν ότι 19χρονος έχει «έλλειψη ενσυναίσθησης» σε συνδυασμό με «άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων», που, σύμφωνα με τους ίδιους, αποτελούν «τις απαρχές μιας ψυχοπαθητικής διαταραχής που απαιτεί σημαντική επαγρύπνηση». Η έρευνα αποκάλυψε υψηλό επίπεδο κατανάλωσης πορνογραφικού υλικού.