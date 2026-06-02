Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο στη Νόρμαν με δρεπάνι - Επεισοδιακή προσαγωγή ανήλικου

Ο φερόμενος δράστης είναι ανήλικος και επιχείρησε να διαφύγει πεζό από το σημείο ωστόσο συνελήφθη από αστυνομικούς

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο στη Νόρμαν με δρεπάνι - Επεισοδιακή προσαγωγή ανήλικου
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην οδό Νόρμαν της Πάτρας σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με χρήση δρεπανιού μεταξύ δύο ατόμων Ρομά.
  • Ο φερόμενος δράστης είναι ανήλικος και συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη από αστυνομικούς.
  • Η σύλληψη έγινε στην οδό Καρόλου λίγα λεπτά μετά το επεισόδιο.
  • Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, το δρεπάνι, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
  • Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρέθηκε στο σημείο για την έρευνα των συνθηκών του επεισοδίου.
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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6), στην οδό Νόρμαν, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ δύο ατόμων Ρομά, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να κρατούσε δρεπάνι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, αναζητώντας τον ανήλικο δράστη και ερευνώντας τις συνθήκες του επεισοδίου.

Ο άνδρας που φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο, συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα στην οδό Καρόλου, έπειτα από καταδίωξη αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ κι ενώ επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

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