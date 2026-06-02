Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο στη Νόρμαν με δρεπάνι - Επεισοδιακή προσαγωγή ανήλικου

Snapshot Στην οδό Νόρμαν της Πάτρας σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με χρήση δρεπανιού μεταξύ δύο ατόμων Ρομά.

Ο φερόμενος δράστης είναι ανήλικος και συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη από αστυνομικούς.

Η σύλληψη έγινε στην οδό Καρόλου λίγα λεπτά μετά το επεισόδιο.

Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, το δρεπάνι, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρέθηκε στο σημείο για την έρευνα των συνθηκών του επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6), στην οδό Νόρμαν, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ δύο ατόμων Ρομά, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να κρατούσε δρεπάνι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, αναζητώντας τον ανήλικο δράστη και ερευνώντας τις συνθήκες του επεισοδίου.

Ο άνδρας που φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο, συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα στην οδό Καρόλου, έπειτα από καταδίωξη αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ κι ενώ επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Μέχρι στιγμής το αντικείμενο δεν έχει βρεθεί.

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