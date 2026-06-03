Φωτιά τώρα στην Χαλκίδα στην περιοχή Δροσιά - Καίει σε αγροτοδασική έκταση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που καίει στη Χαλκίδα την περιοχή Πανόραμα Δροσιάς σε αγροτοδασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλεί κατοικίες και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης.

Διαβάστε επίσης