Φωτιά τώρα στην Χαλκίδα στην περιοχή Δροσιά - Καίει σε αγροτοδασική έκταση
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που καίει στη Χαλκίδα την περιοχή Πανόραμα Δροσιάς σε αγροτοδασική έκταση.
Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλεί κατοικίες και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Βοηθάει η κατανάλωση νερού να χάσετε βάρος;
16:17 ∙ WHAT THE FACT
Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν
16:12 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο Γιώργος Σαμπάνης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!
14:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Γρεβενά: Αρκουδάκι κάνει βόλτες σε χωριό
14:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου
08:23 ∙ TRAVEL