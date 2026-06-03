Ηράκλειο: Σύζυγος και κόρη κατήγγειλαν τον 71χρονο για απειλές - «Είχε ασκήσει βία και στο παρελθόν»

Snapshot Μια 57χρονη και η 27χρονη κόρη της κατήγγειλαν 71χρονο για απειλές στο Ηράκλειο.

Η 27χρονη ανέφερε ότι ο πατέρας της είχε ασκήσει στο παρελθόν σωματική και ψυχολογική βία.

Ο 71χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία και σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Snapshot powered by AI

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά από καταγγελία που έγινε την Τρίτη (2/6) σε βάρος ενός 71χρονου άνδρα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μια 57χρονη γυναίκα και η 27χρονη κόρη της κατήγγειλαν τον 71χρονο, σύζυγο και πατέρα αντίστοιχα, για απειλές στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η 27χρονη φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας πως και στο παρελθόν ο πατέρας της είχε ασκήσει σε βάρος της σωματική και ψυχολογική βία.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 71χρονου, ενώ για την υπόθεση διενεργήθηκε προανάκριση και σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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