Ηράκλειο: Σύζυγος και κόρη κατήγγειλαν τον 71χρονο για απειλές - «Είχε ασκήσει βία και στο παρελθόν»

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ηράκλειο: Σύζυγος και κόρη κατήγγειλαν τον 71χρονο για απειλές - «Είχε ασκήσει βία και στο παρελθόν»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 57χρονη και η 27χρονη κόρη της κατήγγειλαν 71χρονο για απειλές στο Ηράκλειο.
  • Η 27χρονη ανέφερε ότι ο πατέρας της είχε ασκήσει στο παρελθόν σωματική και ψυχολογική βία.
  • Ο 71χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία και σχηματίστηκε δικογραφία.
  • Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.
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Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά από καταγγελία που έγινε την Τρίτη (2/6) σε βάρος ενός 71χρονου άνδρα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μια 57χρονη γυναίκα και η 27χρονη κόρη της κατήγγειλαν τον 71χρονο, σύζυγο και πατέρα αντίστοιχα, για απειλές στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η 27χρονη φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας πως και στο παρελθόν ο πατέρας της είχε ασκήσει σε βάρος της σωματική και ψυχολογική βία.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 71χρονου, ενώ για την υπόθεση διενεργήθηκε προανάκριση και σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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