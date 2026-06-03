Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του – Τι είπε στην απολογία του

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 38χρονος μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του – Τι είπε στην απολογία του
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 38χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του για τον θάνατο του 67χρονου πρώην πεθερού του στον Εύοσμο.
  • Το θύμα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατέληξε στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα της επίθεσης.
  • Σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση.
  • Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι κατανάλωσαν μαζί ναρκωτικά και αλκοόλ και ότι η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση με τον πρώην πεθερό του.
  • Μέσω του συνηγόρου του ζήτησε πραγματογνωμοσύνη για να εξεταστεί ο βαθμός εξάρτησής του από τα ναρκωτικά.
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο, πρώην πεθερό του, στον Εύοσμο.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατέληξε τα ξημερώματα της επομένης, συνέπεια των βαρύτατων τραυμάτων που έφερε. Ο 67χρονος – σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση- έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Ενώπιων της ανακρίτριας ο 38χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τον πρώην πεθερό του, έχοντας καταναλώσει από κοινού ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Όπως ισχυρίστηκε, μεταξύ τους προκλήθηκε ένταση, όταν ο 67χρονος προσέβαλε την προσωπικότητα και τον ανδρισμό του.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ τους με τον 38χρονο να επικαλείται κενά μνήμης για όσα συνέβησαν μετά τη λεκτική αντιπαράθεση. Ο 38χρονος ισχυρίστηκε ωστόσο ότι επιχείρησε να επαναφέρει το θύμα και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δια του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησής του από τα ναρκωτικά.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

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